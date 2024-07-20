日本1廁所告示牌超奇葩！網友全傻眼：尿急看到會想死

在戶外臨時想上廁所，若看到這樣的告示牌，真的好折磨！長居日本多年的「魚漿夫婦」轉貼一名網友的貼文，內容是日本一張廁所告示牌，引起廣大網友熱議，直言根本來不及！

魚漿夫婦在臉書分享一張照片，是日本一名網友分享的貼文，從照片中可以發現廁所告示牌上標示「廁所在左轉2公里處」，若尿急者看到，肯定會崩潰「根本來不及！」。

貼文一出後，不少網友都笑稱「太折磨人了」、「尿急的看到真的會想死」、「憋尿可以，憋屎大概不行」、「以跑百米15秒均速來算，5分鐘就跑完了，加油」、「這是在訓練百米短跑選手嗎」、是我看到就當場脫褲到旁邊草叢解放了」、「難怪這一路上花草樹木長的那麼好？」、「富士山下山路徑就是這樣，我看到差點瘋掉，富士山又光禿禿的，連想躲去樹林裡解放都不行」。

不過，有部分資深山友分享，這種告示牌對爬山的人非常方便，表示「這在爬山時很方便，提醒我接下來的路段有廁所，可以安心喝水」、「陽明山也有類似的，走了20分鐘卻發現跟廁所的距離多了100公尺」、「應該是山間步道，新竹十八尖山多的是」。