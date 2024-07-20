快訊

史上最激烈投票！「2024韓劇最強CP」…邊佑錫x金惠奫vs.金秀賢x金智媛獲勝的是...

日本購物「容易被多刷錢？」 在日台人曝秘辛：抓住觀光客這習性

小象寶寶放暑假？20↑野生象群上高速公路 牠嫌同伴龜速翻牆先走一步：你們很慢欸

日本1廁所告示牌超奇葩！網友全傻眼：尿急看到會想死

聯合新聞網／ 綜合報導
長居日本多年的「魚漿夫婦」轉貼一名網友的貼文，內容是日本一張廁所告示牌，引起廣大網友熱議，直言根本來不及！示意圖／Ingimage
長居日本多年的「魚漿夫婦」轉貼一名網友的貼文，內容是日本一張廁所告示牌，引起廣大網友熱議，直言根本來不及！示意圖／Ingimage

在戶外臨時想上廁所，若看到這樣的告示牌，真的好折磨！長居日本多年的「魚漿夫婦」轉貼一名網友的貼文，內容是日本一張廁所告示牌，引起廣大網友熱議，直言根本來不及！

魚漿夫婦在臉書分享一張照片，是日本一名網友分享的貼文，從照片中可以發現廁所告示牌上標示「廁所在左轉2公里處」，若尿急者看到，肯定會崩潰「根本來不及！」。

貼文一出後，不少網友都笑稱「太折磨人了」、「尿急的看到真的會想死」、「憋尿可以，憋屎大概不行」、「以跑百米15秒均速來算，5分鐘就跑完了，加油」、「這是在訓練百米短跑選手嗎」、是我看到就當場脫褲到旁邊草叢解放了」、「難怪這一路上花草樹木長的那麼好？」、「富士山下山路徑就是這樣，我看到差點瘋掉，富士山又光禿禿的，連想躲去樹林裡解放都不行」。

不過，有部分資深山友分享，這種告示牌對爬山的人非常方便，表示「這在爬山時很方便，提醒我接下來的路段有廁所，可以安心喝水」、「陽明山也有類似的，走了20分鐘卻發現跟廁所的距離多了100公尺」、「應該是山間步道，新竹十八尖山多的是」。

告示牌 廁所 日本

延伸閱讀

比日本便宜！好市多引進「1商品」用途曝光 網讚：好有質感

日本關西機場天花板冒蘑菇！細看藏亮點 內行解釋：影響安全只能放生

只擋君子？他遇到「全日本最孤獨剪票機」 網一看笑了：測良心用

日本水蜜桃受外國客歡迎！農場半年逾千人造訪 台人狂讚：大又便宜

相關新聞

日本1廁所告示牌超奇葩！網友全傻眼：尿急看到會想死

在戶外臨時想上廁所，若看到這樣的告示牌，真的好折磨！長居日本多年的「魚漿夫婦」轉貼一名網友的貼文，內容是日本一張廁所告示牌，引起廣大網友熱議，直言根本來不及！

不滿被分手...俄女手腳遭釘木板、縱火燒身 前男友竟想「1招」盼赦免

俄羅斯一名女子和男友提分手後，竟被對方殘忍虐待，不但將她雙手雙腳釘在木板上，還在該女子身上淋汽油，試圖將她燒死。事後，男...

最老88歲！日本「爺爺竊盜團」代號G3S 闖空門偷42元和威士忌

日本北海道有一個由3名高齡者組成的「爺爺竊盜團」，專門潛入空屋行竊，年紀最老的高齡88歲，累計犯案10多起，被警方取了「...

痛不欲生！愛愛叫錯名字…人妻持25公分長刀怒砍斷丈夫陰莖

性行為期間叫錯名字隨時變「死罪」！菲律賓1名人妻，因聽到丈夫於「愛愛」時喊出另1名女子名字，竟取出10英吋（約25公分）長刀砍下丈夫陰莖。丈夫下體爆血尖叫，鄰居聞聲趕到把丈夫緊急送院，警方拘捕了人妻。

冷氣「長草」還能正常運轉！日業者認證罕見 推測可能原因

夏天到了，平常在室內，往往需要開冷氣對抗炎熱。不過有時冷氣機放久了，裡頭可能會夾帶一些異物。近來一位日本網友，就竟然遇到冷氣機「長草」的現象，連相關業者專家，看了都認為不可思議。

影／太機密？不想讓女友看手機 男子在船上直接跳海逃避

美國佛州一名男子和女友搭船出海，被警察盤查。一開始員警要男子拿出證件來，但他說自己身上沒有證件，於是女友便要求他把手機拿出來，說要幫他連絡人。沒想到男子疑似是不想讓女友看手機，竟選擇直接跳入海中，引發不少網友討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。