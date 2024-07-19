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不滿被分手...俄女手腳遭釘木板、縱火燒身 前男友竟想「1招」盼赦免

聯合新聞網／ 綜合報導
俄羅斯一名女子奧克薩娜和男友奧列格提分手後，被對方殘忍虐待，其上肢、上呼吸道、頸部、臉部和臀部嚴重燒傷。圖／擷自《MailOnline》
俄羅斯一名女子奧克薩娜和男友奧列格提分手後，被對方殘忍虐待，其上肢、上呼吸道、頸部、臉部和臀部嚴重燒傷。圖／擷自《MailOnline》

俄羅斯一名女子和男友分手後，竟被對方殘忍虐待，不但將她雙手雙腳釘在木板上，還在該女子身上淋汽油，試圖將她燒死。事後，男子遭到警方逮補，並以「殺人未遂」判刑，卻被女子發現對方試圖申請上戰場6個月，以此獲得赦免。

據外媒《MailOnline》報導，俄羅斯一名40歲女子奧克薩娜（Oksana Kuzmenko）在去年和32歲男友奧列格（Oleg Shchegolikhin）提分手後，對方懷恨在心，將她綁架至凱薩琳堡市一間汽車維修廠虐待。奧克薩娜透露，奧列格先是毆打她近一小時，再把奧克薩娜的手腳釘在木板上，期間不斷威脅，最後還在她身上淋汽油、點火。

報導指出，奧列格之後不知道出於何種原因，突然撲滅火焰，撕下奧克薩娜一小塊燒傷的皮膚後，命令她開車前往阿斯貝斯特市。途中，奧克薩娜擔心對方會突然起殺意，就故意開車撞向另一輛車，透過車禍引起警方注意。

等警方到達現場，奧列格早已逃之夭夭，於是奧克薩娜立刻向警察說明她的遭遇，據警方透露，奧克薩娜的上肢、上呼吸道、頸部、臉部和臀部嚴重燒傷。報導表示，不久後奧列格被逮捕，但他在法庭中，總是說著「我愛她（奧克薩娜）」，最終仍以「殺人未遂」遭判刑。

不過，奧克薩娜指出，奧列格除了提出上訴外，還試圖申請「上戰場6個月」，以此獲得赦免。據外媒《BBC》今年（2024）2月報導俄烏戰爭開打後，俄羅斯起初為了增加兵源，同意囚犯上戰場6個月即可獲得赦免，但該規定似乎已改變，現在須待到「戰爭結束」才可能獲得自由。

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BBC 俄烏戰爭 俄羅斯 分手 家暴 男友

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