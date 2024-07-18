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影／太機密？不想讓女友看手機 男子在船上直接跳海逃避

聯合新聞網／ 綜合報導
男子本來只是站在船邊，但女友一說要他解鎖手機，他竟跳進水中。圖擷自YouTube/Arrested on Cam
男子本來只是站在船邊，但女友一說要他解鎖手機，他竟跳進水中。圖擷自YouTube/Arrested on Cam

美國佛州一名男子和女友搭船出海，被警察盤查。一開始員警要男子拿出證件來，但他說自己身上沒有證件，於是女友便要求他把手機拿出來，說要幫他連絡人。沒想到男子疑似是不想讓女友看手機，竟選擇直接跳入海中，引發不少網友討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，6月22日，YouTube頻道《逮捕鏡頭》（Arrested on Cam）發布一支影片。影片中一名化名AJ的男子跟女友出海時，遇上警方和佛州魚類和野生動物委員會（Florida Fish & Wildlife Commission）的官員上船盤查。

警方發現AJ跟女友身上都沒有帶證件，而且兩人駕駛的船隻違反多項規定。AJ宣稱自己沒有做錯任何事，害怕地問警方：「你要把我抓去關嗎？」女友則在旁邊安撫他要他冷靜。

警方查看資料，發現警局真的有對AJ發出逮捕令，這時AJ已經開始躁動，說自己要「跳海游回家」。AJ的女友一再阻止，甚至告訴男友：「要是你跳下去我們就分手」，她要求AJ把手機交給她解鎖，說要替他聯絡老闆，沒想到AJ就這樣跳進海裡。

不少網友留言表示，感覺AJ真正害怕的不是被逮捕，而是要被女友看手機。有網友就開玩笑說：「寧可犯罪讓警察逮捕，也不可以讓女友碰到我手機」，另一名網友則說AJ跳下去的時機太剛好，絕對是因為女友要看手機的緣故才跳的。

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