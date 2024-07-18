伴娘要準備逾65萬元花費 只因準新娘要求她們「打造完美婚禮」

美國一名女網友分享自己朋友的伴娘邀請函，雖然新娘是要邀請對方當伴娘，但新娘卻列出了很多不合理的要求，前前後後可能得砸2萬美元（約65萬台幣），才能當上她「完美婚禮」的伴娘。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名網友 @MookieDookieDog分享一張邀請函，上面寫著：「我們的婚禮將於2025年1月舉行，地點在邁阿密一間餐廳，我有些期待請妳們務必配合」。

新娘在信中要求伴娘，要到紐約試穿700美元（約2.2萬台幣）的禮服、做1200美元（約3.9萬台幣）的護膚美容、500美元（約1.6萬台幣）的SPA預約，還有1千元（約3.2萬台幣）沒有列出原因的其他開銷。這個新娘排出的系列活動、行程旅費跟個人的服裝等，前前後後每位伴娘可能得花費到2萬美元。

新娘在信件中說，「因為這是我的大日子」，所以她希望整個婚禮能夠完美。根據Coupon Birds統計，目前在美國擔任伴娘或伴郎，平均需要支付約2100美元（約6.8萬台幣）的各式費用。對一般會擔任伴郎伴娘的朋友來說，為好友支付這樣的金額還算能接受，但像這名豪橫新娘要求的2萬美元，實在非常少見。