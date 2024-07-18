1歲女嬰大腦裡驚見另一個胎兒！「胎中胎」已有四肢、毛髮與骨骼

人體奧妙總是令人吃驚。一名1歲中國女嬰因嚴重頭部腫脹和發育遲緩住院檢查，醫生進行開顱手術後發現，她的腦內有一個未成熟的胚胎，具有四肢、毛髮及骨骼。

根據《每日郵報》報導，《American Journal of Case Reports》日前發布一則「胎中胎」病例研究。中國一名孕婦懷孕33周時，醫生發現胎兒頭骨有些「異常」，但仍順利剖腹產下一名女嬰。

一年後，該女嬰因為頭部腫脹和發育遲緩住院。這名1歲女嬰大小便失禁、無法順利站立或抬頭，也無法說出「媽媽」以外的詞彙。醫生掃描後發現，女嬰腦內有一個直徑5英吋（約13公分）的腫瘤，立刻決定進行開顱手術。

切開女嬰頭骨後，醫療團隊發現這個腫瘤是一個未成熟的胚胎，長度約18公分，具有骨骼、毛髮、四肢、眼睛和嘴巴。

雖然成功移除胚胎，但由於女嬰的腦組織已嚴重受到壓迫，術後一直沒有醒來，且癲癇發作，必需使用維生系統。手術後12天，女嬰家人決定停掉維生系統。

「胎中胎」是因為子宮內兩個卵子分裂形成的同卵雙胞胎未完全分離，雙胞胎的其中一個會被困在另一個胎兒體內，並可能繼續長出指甲、頭髮、四肢等。研究者在報告中說明，有8成的情況下，被吸收的胎兒組織會留在腹部，醫生會盡可能在不傷害患者的情況下將之移除，但若發生在頭部，幾乎是百分之百致命。

目前「胎中胎」的形成原因「仍然是個謎」，不排除與環境污染、遺傳、低溫、懷孕期間接觸農藥或卵子分裂等問題有關。