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冷氣「長草」還能正常運轉！日業者認證罕見 推測可能原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友碰到冷氣「長草」的怪現象。冷氣示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本網友碰到冷氣「長草」的怪現象。冷氣示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

夏天到了，在室內往往需要開冷氣對抗炎熱。不過有時冷氣機用久了，裡頭可能會夾帶一些異物。近來一位日本網友，竟然遇到冷氣機「長草」的現象，連相關業者專家，看了都感到不可思議。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「X」網友最近分享一張照片，表示自家的冷氣室內機竟然「長草」出現一根植物。由於他的住宅位於二樓，因此完全想不通這根草，到底為什麼會突然從冷氣裡長出來。有趣的是，雖然多了根草，冷氣依然能夠正常運轉。

冷氣清潔的相關業者表示，一般室外機裡頭，常發生小蟲子等不小心鑽入的情形。但是室內機長出植物，還是第一次聽說。推測可能是濾網清洗曬乾的時候，種子附著在濾網上面，就在冷氣的空隙中發芽。又或者其他清潔業者在組裝外殼時，讓植物種子跑到機內，可能要分解整台冷氣，來找出根部在哪。

其他網友見照也驚呼「真的是草（日文『笑死』的意思）」、「該不會有鳥在外面築巢吧」、「要不要幫它取個名字咧」、「這下子不出門也能自給自足了」、「植物的生命力真強大」、「目標是成為一片大草原」、「到底怎麼長的」、「我猜裡面應該有小動物」、「令和版的傑克與豌豆」。

冷氣室內機 異物

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