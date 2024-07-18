13歲男童誤觸「英國最毒植物」一年內無法接觸陽光

漂亮的動植物往往有毒。英國一名男童膝蓋到小腿出現嚴重燒傷及巨大水泡，送醫治療後發現是接觸到「全英國最毒植物」，由於熱和光會引發這種植物的毒性，該男童未來一年都必須避免暴露在陽光下。

根據《每日郵報》報導，英國一名13歲男童麥可泰勒（Michael Taylor）6月底發現他的膝蓋到小腿出現大片皮疹，到了隔天，該傷處每20分鐘就會起水泡，讓麥可非常痛苦。

麥可的母親急忙帶他去醫院，麥可從急診被轉至兒童病房，後來又被轉到燒傷病房。

醫生診斷麥可的傷勢是因為碰觸到「大豬草（giant hogweed）」，大豬草被稱為全英國最危險的植物，其汁液會引起疼痛、起水泡的燒傷，這種燒傷會在幾個月甚至幾年內反覆發作。麥可和媽媽並不知道大豬草有毒，也沒印象他有接觸過這種植物。

最後麥可的傷口處被塗上含有蜂蜜的敷料，並接受抗生素治療，總共住院5天才被允許出院。然而接下來的一年內，麥可必須讓他的腿遠離陽光，因為熱和光會使大豬草的毒性復發，不利於傷口癒合。

《聯合新聞網》2年前也曾報導過大豬草引發的慘案，一名4歲女童誤觸大豬草導致灼傷，整隻手長滿大水泡。大豬草正式名稱為「Heracleum mantegazzianum」，於19世紀從歐亞大陸引進至英國，容易生長但有害，其汁液會導致大面積灼傷並留疤，短時間內會出現水泡、皮疹及發炎疼痛，長時間則可能出現毀容或皮膚上長期留有紫色斑。情況嚴重的人，可能在摸到大豬草幾個月後或幾年後都還會存有皮膚刺激。