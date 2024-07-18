驚悚！日本高中生練田徑 助跑跌倒標槍「插進脖子」

運動時一定要注意安全。日本一名男高中生在學校操場練習擲標槍，助跑時不慎跌倒，結果標槍前端卡在地上，後端插進他的脖子。送醫時該學生意識清醒且能說話，目前正在接受治療。

根據《IBC岩手放送》報導，日本岩手縣一名男高中生16日參加田徑社團活動，在操場上練習擲標槍，結果助跑時不小心跌倒，標槍前端卡在地上，後端卻插進他的脖子裡，校方緊急將他送醫。幸好該學生送醫時意識清醒，也還能說話，目前正在接受治療。

據報導，事件發生時，社團的兩名顧問在教職員室，並不在現場。岩手縣教育委員會教育長佐藤一男表示，將徹底調查事故原因，並呼籲縣內所有學校徹底採取預防措施，以防事故發生。發生事故的高中17日社團活動照常進行。