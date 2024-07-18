天國之門？他驚見高樓鐵門外竟無階梯 館方澄清特殊功能「不是陷阱」

一般高樓的緊急逃生出口，往往都有對外的階梯，讓人開了門出建築後，也能夠放心下樓。但最近有位日本網友，卻發現一個「沒有階梯」的門，讓人相當好奇這樣的門，究竟是為了什麼存在的。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本「X」網友「ochika_SU24T」，最近造訪長野縣縣民文化會館，驚見在高樓建築的一個牆面有扇鐵門，但鐵門外卻沒有連結任何道路或階梯，若是有人從裡面開門，就很可能從高空失足跌落，似乎相當危險。

很多網友也感到相當好奇，紛紛表示「太可怕了吧，超容易摔下來的感覺」、「很像做到一半的遊戲關卡」、「通往另一個世界的道路」、「這扇門也太危險」、「超級瑪利歐創作家裡有很多這種關卡」、「謎之大門」、「是發生災害時讓雲梯救人的專用出口嗎」。

館方出面解釋，其實這扇鐵門裡頭，用來放置清潔人員在擦拭外窗時，所搭乘的鐵籠工具。因此別說是一般民眾，就連館內的工作人員，其實都沒辦法打開這扇門。只有具相關證照的特定清潔業者，才有辦法打開來，因此不容易發生意外，請大家放心。