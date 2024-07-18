韓版「可不可」？噁男在女店員飲料偷加不明液體 親眼看她喝下才走

近日手搖飲料店「可不可熟成紅茶」員工在客人飲料裡混入口水，引起眾怒，沒想到韓國也有類似的事件，但這次是店員和客人身分互換。韓國一名男子將不明液體加入咖啡店女員工的飲料，看到她喝下才離開。女店員後來透過媒體爆料，男子才向警方自首，表示那個不明液體是自己的體液。

根據《朝鮮日報》報導，韓國首爾一家咖啡廳女店員日前接受《JTBC》訪問，表示工作時放下自己的飲料暫時離開，回來再喝時發現飲料有一股腥臭味，趕緊吐出來。後來調閱監視器發現，一名男客人從包包中取出一個不明物體藏進口袋裡，趁著點完餐、店員轉身的時候，他便將不明物體投入女店員放在桌邊未喝完的飲料中，接著回到座位上，等到看見女店員喝下飲料才離開。

該犯案男子似乎為了避免被追蹤，而使用手機優惠券付款，但警方根據監視器畫面，發現男子在咖啡店附近其它店家使用信用卡消費，進一步掌握他的資訊。不過就在警方向信用卡公司調閱資料前，該男子承受不住壓力，於7月12日向警方自首。

犯案男子供稱，他加進飲料裡的是自己的體液。警方已將他拘留，並向專業部門申請異物分析。

《朝鮮日報》補充，大多數的「體液犯罪」都以造成財產損失為指控，但有人認為「體液犯罪」具有性意圖，應被視為性犯罪，韓國民主黨議員就於上個月提出部分修改《性暴力犯罪處罰特別法》的法案，將體液犯罪列為可受刑法處罰的性犯罪。