7人吃近5千元霸王餐！女店員追出竟被丟入湖 警公開監視器急尋人

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香港01／ 撰文／布萊恩
碼頭示意圖。圖／ingimage
碼頭示意圖。圖／ingimage

吃「霸王餐」還要襲擊店員？美國密蘇里州1間餐廳，有7名顧客未支付約150美元（約4,888新台幣）的賬單就離開餐廳，女店員追出要求7人付款，豈料卻被襲擊丟進湖中，7人更歡呼大笑。女店員被嚇得在水裡大哭，約10分鐘後才成功回到岸上。警方公開事發監視器畫面，並以「襲擊罪」調查案件。

綜合外媒報導，事發6月28日，女店員貝特爾斯（Liahna Bertels）於密蘇里州奧沙克湖（Lake of the Ozarks）的Fish and Company餐廳上夜班。貝特爾斯表示，當時有7名顧客進入餐廳購買食物和酒，由於其中1名女顧客不願意出示證件，所以她拒絕提供酒水，氣氛頓時變得緊張，但這些顧客還是完成點餐。

不過貝特爾斯指出，當晚廚房相當忙碌，需要製作的餐點相當多，顧客要花長時間等待，然而這些顧客卻在等候餐點時突然離開，貝特爾斯立即把已準備好的部份餐點打包放進外賣盒，再拿著賬單追出要求他們支付約150美元（約4,888新台幣）的費用，沒想到卻被對方襲擊並丟入湖中，10分鐘後才成功「逃生」。

從現場監視器畫面看到，7名男女正要返回停泊碼頭在的船上，一會後看到貝特爾斯拿著賬單追到碼頭。畫面一轉就見到貝特爾斯慢慢離開碼頭，狀甚狼狽。

貝特爾斯稱，當時她要求7名顧客支付賬單，卻被其中1人抓住手腕丟入湖中，無助的她在水中大哭，「當我落入水中時，他們開始大笑和歡呼，這真的很痛苦」。約10分鐘後，她才靠自己力量爬上岸邊，「逃出生天」。

警方正在調查事件，稱7名男女可能來自其他州，或將面臨「襲擊罪」指控。Fish and Company餐廳總經理表示，已改善員工未來處理類似情況的方式，以確保員工安全。

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文章授權轉載自《香港01》

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