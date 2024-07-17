只擋君子？他遇到「全日本最孤獨剪票機」 網一看笑了：測良心用

車站會設置剪票口，查驗進入月台的乘客是否攜帶車票，驗票閘門也會設計成能阻擋無票旅客進站的樣式。但日本卻有一個偏鄉車站，出現了號稱是「全日本最寂寞的剪票機」，引起網上一陣討論。

根據日本媒體「よろず～」報導，這座剪票口位於岡山縣倉敷市，屬於JR瀨戶大橋線的「木見車站」。一位日本「X」網友「naniwa_osaka9」行經此地時，意外看到這個孤伶伶的剪票口，於是貼文分享，並稱之為「日本最孤獨的剪票機」。

雖然在一些規模較小的車站，站內可能只擺放著一台剪票機，但是像木見車站一樣，單獨將剪票機擺在開放區域，任憑乘客不管是否查驗車票都能隨意進出的情形，確實也並不多見。

許多網友紛紛表示「這會被乘客無視吧」、「很像撤除時出了差錯」、「也太寂寞了」、「完全失去了驗票的意義」、「隨便乘客進進出出」、「測試良心用的剪票機」、「放在一個可能會不小心撞到的位置」、「完全發揮不了功能啊」、「這還有意義嗎」、「整個飄逸著哀愁感」、「相信人性本善的剪票機」。