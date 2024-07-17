單月破3千萬流量！他創造「虛擬AI攝影師」爆紅 實際收益太心酸

現代AI技術發展如火如荼，例如透過一些指令，就能夠自動生成各種風格的圖片。一位日本攝影師近來就利用AI生成圖片，創造了一位83歲的虛擬攝影家「會田与作」，用來製作許多以同一位老年男性為主題的圖片，引起許多關注。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，這位「會田与作」的背後創作者，實際上是一位30多歲的攝影師長橋先生。他以「Midjourney」作為AI圖片生成的軟體，原因在於Midjourney使用上比較簡單，只要輸入相關的詞彙，往往就能得到想要的圖片。

長橋指出，在AI圖片生成問世後，許多用戶都想用來製作美少女圖片，但他卻反而對此興趣缺缺，因此選用80多歲的老人為題材。在他經營會田与作這號虛擬人物後，社群網站上也已經累積了數萬粉絲，甚至單月流量一度來到3000萬，貼文也有30萬個讚。

但他自己表示，雖然在社群網站上爆紅，不過就算拿了30萬讚，實際賺到的錢也只有2621日圓（約新台幣539元）而已。雖然也準備要辦實體展，但因為是免費參觀，所以最終很可能會倒賠。

不過，本身就是攝影師的長橋，主要還是想透過AI圖片生成，瞭解到該如何利用最新的技術。他認為現在的AI圖片雖然方便，但可能有侵犯著作權等問題，並沒有辦法完全取代攝影師。不過AI技術更新很快，他也藉此體驗到不少樂趣，並認為真正能有效利用的關鍵，還是在於人類特有的幽默感，未來會持續觀察相關動向。