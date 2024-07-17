單月破3千萬流量！他創造「虛擬AI攝影師」爆紅 實際收益太心酸
現代AI技術發展如火如荼，例如透過一些指令，就能夠自動生成各種風格的圖片。一位日本攝影師近來就利用AI生成圖片，創造了一位83歲的虛擬攝影家「會田与作」，用來製作許多以同一位老年男性為主題的圖片，引起許多關注。
根據日本媒體「日刊SPA！」報導，這位「會田与作」的背後創作者，實際上是一位30多歲的攝影師長橋先生。他以「Midjourney」作為AI圖片生成的軟體，原因在於Midjourney使用上比較簡單，只要輸入相關的詞彙，往往就能得到想要的圖片。
長橋指出，在AI圖片生成問世後，許多用戶都想用來製作美少女圖片，但他卻反而對此興趣缺缺，因此選用80多歲的老人為題材。在他經營會田与作這號虛擬人物後，社群網站上也已經累積了數萬粉絲，甚至單月流量一度來到3000萬，貼文也有30萬個讚。
今朝から私の住む町の町議会選挙が始まりました。これから8日間、議員候補らは孤島にて孤立無縁のサバイバル生活を送ります。その様子を生放送で中継して町民は投票するのですが、精神と体力を極限まですり減らし、数多の試練を乗り越えて町民の信を得ようとする彼らの気概には頭が下がる思いです。 pic.twitter.com/Jw637vHN18— 會田与作 (@aidayosaku_) April 7, 2024
但他自己表示，雖然在社群網站上爆紅，不過就算拿了30萬讚，實際賺到的錢也只有2621日圓（約新台幣539元）而已。雖然也準備要辦實體展，但因為是免費參觀，所以最終很可能會倒賠。
不過，本身就是攝影師的長橋，主要還是想透過AI圖片生成，瞭解到該如何利用最新的技術。他認為現在的AI圖片雖然方便，但可能有侵犯著作權等問題，並沒有辦法完全取代攝影師。不過AI技術更新很快，他也藉此體驗到不少樂趣，並認為真正能有效利用的關鍵，還是在於人類特有的幽默感，未來會持續觀察相關動向。
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