日本關西機場天花板冒蘑菇！細看藏亮點 內行解釋：影響安全只能放生

自疫情解封後，國人紛紛飛往海外旅遊，其中日本更是最受歡迎的國家之一。近日有網友捕捉到，大阪關西機場的天花板居然長了一個「蘑菇」，引起底下留言區熱烈討論。

原PO在threads發文並附上影片，可以看到機場天花板上，確實有一個瑪利歐系列角色「奇諾比奧」黏在上面，原PO也忍不住直呼，「這是蘑菇嗎？」、「眼睛不好拿了手機拉近，可是（機場）前後只有這裡有，好想知道為什麼」。

貼文曝光後，有網友打趣回道，「這個地方晚上會作為瑪利歐賽車陽光機場的地圖，有玩家在拿蘑菇時被龜殼打到，所以道具掉了（瞎掰的）」、「蘑菇蘑菇，躲在機場的角落」。

也有專業網友表示，「應該是環球影城賣的氣球破掉，裡面的蘑菇飛上去」、「環球影城特產，因為不能帶上飛機，所以很多人在機場放生」、「機場天花板真的會卡各種氣球」。至於為什麼氣球不能上飛機？也有網友解釋道，「氣壓的關係，氣球有爆掉的可能，有安全疑慮」。