吃完超辣洋芋片身體不適 日本14名高中生送醫

日本東京都大田區的一所高中，今天有1名學生帶了超辣洋芋片跟其他約30名學生分享後，有15人宣稱嘴巴、胃部等身體部位出現疼痛症狀，14人已被送醫治療。全員均有意識。

朝日新聞、日本電視台（Nippon TV）報導，東京都大田區的都立六鄉工科高中今天下午通報東京都警視廳等單位稱「有學生吃了辛辣的零食後身體不適」。

根據蒲田警察署說明，學生等人似乎是今天上午起在校內食用洋芋片，學生附近還留著寫有商品名的洋芋片。

根據販賣該牌洋芋片產品的廠商官網說明，商品背面標註著警語像是「因為太辣了，未滿18歲的人請勿食用」，以及「不善於吃辣者，以及耐辣者請小心食用」。

蒲田警察署仍在調查事件詳情。