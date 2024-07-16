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不畏疼痛！舉重比賽手指脫臼 女選手當場「掰回去」最終奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名女子舉重選手比賽時手指脫臼，自行復位。圖／擷取自IG matthews0uza
美國一名女子舉重選手比賽時手指脫臼，自行復位。圖／擷取自IG matthews0uza

運動時一不小心就很容易受傷。美國日前有一名女子舉重選手，在比賽中舉起槓鈴時手指脫臼，她居然當下自行將手指復位，並完成比賽，最後奪得金牌。

根據《BarBend》報導，美國一名女子舉重選手西西莉（Cicely Kyle）今年6月參加美國舉重（USAW）全國錦標賽，她在比賽中舉起槓鈴時，左手中指脫臼。然而西西莉並沒有中斷比賽，而是把將近200磅（約90公斤）的槓鈴扛在鎖骨上，自行把左手脫臼的中指復位，接著舉起槓鈴繼續比賽。

西西莉受訪時表示，當她扛著槓鈴站起來時，手指發出「啪」的聲響，「我的手沒辦法握住槓鈴」。她知道這是她獲勝的唯一機會，幸好挺舉更取決於下半身的力量，因此，「我做了我該做的」，西西莉把槓鈴暫時架在鎖骨上，忍著疼痛自行把手指復位，最終獲得冠軍，並於比賽結束後接受治療。

眾多網友看到西西莉不畏疼痛也要完成比賽的影片後，紛紛大讚不可思議，「女孩！你是個戰士」、「這是我見過最勇猛的事」、「獻上最大的敬意」。

美國 舉重 運動

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