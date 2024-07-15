退休男子用全副身家置業 3年後妻患這病 夫慘呻後悔：早知道不買樓

為了慎防突發事故，凡事都不應去得太盡！日本一對六旬夫妻踏入退休生活時，丈夫決定動用全部積蓄家當置業，花費4,000萬日元（約200萬港元、800萬元新台幣）購買單位自住，每月靠領取24萬日元（約4.8萬元新台幣）退休金過活，雖然有點拮据，但仍然感到十分幸福。可惜美滿的日子並不長久，妻子3年後患上阿茲海默症（又名失智症），出現健忘易怒情況，同樣年邁的丈夫要獨力照顧妻子感到吃力，一度想過把妻子送到養老院，但擔心無法負擔開支，慘呻後悔置業，慨嘆：「如果是這樣的話，當初真不該買樓」。

其後兒子回家探望雙親，發現媽媽患病讓父親焦慮不已，所以向社福專家求助。專家提出丈夫可以利用長期照護保險和高額照護服務補助制度，減輕照顧和經濟壓力，而照顧者也可以通過「以房養老」方式，向金融機構申請貸款，待業主過世後，金融機構會賣走單位抵銷借款。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，個案中的家庭是一家3口，65歲丈夫和67歲妻子育有1名兒子，由於丈夫過往工作時需要不停調職，所以他們一直住在公司位於全國各地的員工宿舍，而妻子是全職家庭主婦，專心相夫教子。兒子成年後已經搬走，丈夫踏入退休年齡，所以需要遷出公司宿舍，他和妻子商量後，決定動用所有積蓄，花費4,000萬日元（約800萬元新台幣）購買了2房單位居住養老。

夫婦每月領取約24萬日元（ 1.2萬元）退休金，日子並不富裕，但感到十分幸福。（示意圖／Ingimage）

新居距離最近的車站只需步行7分鐘，交通非常方便，很快到市中心，從車站至住所都是繁華的商業街，附近有醫院和公園，最重要的是他們終於有自己的物業，感到十分高興。他們每月領取約24萬日元（約4.8萬元新台幣）退休金，日子並不富裕，但已十足滿足。

但置業大約3年後，妻子出現情況有異，常反覆詢問丈夫相同問題，而且經常叫不出名字。丈夫最初以為她只是「年紀大、機器壞」，但妻子情況開始惡化，本身善於烹飪，但後來經常燙傷自己，過往很注意外表，但她現在會穿上明顯不合時宜的衣服出門，而且變得易怒。

丈夫大感奇怪，所以帶同妻子求醫，原來她屬於阿茲海默症的早期階段。丈夫一來責任心強，二來不想讓兒子擔心，所以獨力照顧妻子，但過程既孤獨又辛苦，不但沒有假期，而且沒人可以傾訴，漸漸感到不堪重負，曾經想過安排妻子入住安養院，但「覺得老婆很可憐」，又認為剛剛買樓，手頭上並不寬裕，難以負擔養老院費用，慨嘆「如果是這樣的話，我（丈夫）真不該買房！」。

兒子其後回家探望雙親，終於揭發母親病情，所以詢問社福專家如何是好。專家解釋照顧者最重要的是保持身心健康，切勿獨自承擔，建議使用長期照護服務，護理人員每天值班數小時，而且丈夫可以申請高額照護服務補助，最高繳費額為4.4萬日元（約8,800元新台幣），舒緩照顧和經濟壓力，專家更提出「以房養老」方式，照顧者可以向金融機構申請貸款，當業主過世，金融機構就會賣走單位抵銷借貸款項。

丈夫知悉原來有求助途徑，慨嘆應該早就向兒子和專家求助，當得知現時有多種方法可以協助照顧妻子後，形容心情變得積極。

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文章授權轉載自《香港01》