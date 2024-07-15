子宮摘除接受媽媽捐贈移植…27歲女順產男寶：同時懷兒子和孫子很棒

母愛的力量！英國27歲女子克里斯蒂（Kirsty Bryant）曾在分娩過程中，因子宮失血過多被緊急摘除，而她55歲的母親蜜雪兒後來將自己的子宮捐贈給她，最後克里斯蒂也順利生下孩子，兩人在孩子誕生的當下，更激動地相互擁抱。

英國《太陽報》報導，克里斯蒂（Kirsty Bryant）2020年時曾經歷一次流產，2021年再次懷孕並自然分娩，沒想到卻因胎位不正緊急剖腹產，引發嚴重失血，雖然順利產下健康的女嬰，但自己的子宮卻被迫摘除。在蜜雪兒不斷鼓勵下，克里斯蒂也漸漸走出傷痛，六個月之後，澳洲雪梨一項臨床子宮捐贈試驗，讓克里斯蒂再次找到希望。

克里斯蒂與蜜雪兒決定勇敢嘗試，經過重重審查及試驗，終於在2022年12月正式錄取，並在2023年1月進行長達11小時的子宮手術，結果相當成功，克里斯蒂也在同年5月成功進行試管受孕。她坦言，曾孕育她的子宮在自己體內，還同時懷著兒子及孫子的感覺非常棒。儘管仍要服用免疫抑制藥數年，以阻止身體排斥媽媽子宮，不過能再次成為母親、剖腹產下兒子，仍讓克里斯蒂無比感激。