短裙女坐網約車躺平走光…男司機尷尬摸頭笑片瘋傳 網友：定力差

網約車在世界各地大行其道，司機每天都會接載各式各樣的乘客。網上近日流傳1條「車cam」影片，顯示新加坡1名網約車司機正在駕駛，但後座1名身穿緊身連身短裙的女乘客卻已大模大樣地打橫半躺在座位上，其後甚至把隨身袋放下後躺平，過程中走光露出內褲。

男司機從倒後鏡留意到短裙女乘客「豪邁」的表現，不禁露出尷尬笑容，甚至摸頭笑了出來。網友看片後笑言「司機定力真差」、「要不要準備枕頭給她」、「只要乘客不尷尬，尷尬的就是司機」。亦有人質疑影片為何流出，認為司機沒有保障乘客私隱，十分不當。

相關「車cam」影片在網上流傳，長近40秒，可見畫面顯示是6月18日近傍晚6時，前座乘客座位寫上「AION」，相信是中國大陸汽車公司「廣汽埃安」旗下車輛，故應該並非在香港發生。

當時1名身穿緊身連身短裙的女乘客登車，衣着突顯了其身材，她甫上車已大模大樣地打橫半躺在座位上，她隨後起身放下手袋，繼而轉換姿勢在後座「躺平」，其間不慎露出裙底內褲。

男司機最初因路面情況而停車，甚至等到打呵欠，未有發現異樣，但隨後開始駕駛時，從倒後鏡見到女乘客「豪邁」的坐車姿勢，雖然他戴了口罩，但清楚見到他露出尷尬笑容，不知如何是好。司機其後繼續專心駕車，但他忍不住摸頭笑了出來，相信為免被女乘客察覺，所以他沒有發出笑聲，對方繼續則「躺平」。

有報道指事發位於新加坡，片中男司機當時駕駛GrabCar維生，影片引來多名網友討論，留言指「司機很想笑」、「躺得還真專業」、「從逐漸分心到逐漸開心」，更有人配上不可配樂，例如香港殭屍電影常用的歌曲《鬼新娘》「他的眼光他的眼光好似好似星星發光，睇見睇見睇見睇見心慌慌」，效果充滿喜感。

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文章授權轉載自《香港01》