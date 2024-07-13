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影／海盜男持噴槍威脅燒遊客臉 他全裸現身一拳擊倒歹徒影像瘋傳

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國加州舊金山卡斯楚區的卡斯楚街街景，攝於2022年4月。資料照片。路透 / Sipa USA
美國加州舊金山卡斯楚區的卡斯楚街街景，攝於2022年4月。資料照片。路透 / Sipa USA

美國加州舊金山日前上演了一場古怪的場景，從社群媒體流傳的影像可見，一名打扮得像海盜的歹徒揮舞著噴槍威脅遊客，隨後被一旁的裸體主義者一拳打倒在地。

根據The Daily Caller轉述舊金山標準報的報導，這起事件發生在2日，地點是卡斯楚區（The Castro）。裸體主義者斯費拉（Pete Sferra）跟費許貝克（Lloyd Fishback）當時正在街上散步，卻遇到了一名「有點瘋了的海盜男」正在威脅一名男子。

附近一家商店的負責人則說，嫌犯「威脅要燒遊客的臉」。從當地一家咖啡廳主管上傳到自己臉書的影像可見，手持噴槍的男子似乎跟另一名男子對峙，斯費拉站在一旁打電話，有名目擊者則悄悄接近嫌犯的後方，迅速奪走噴槍後跑走，而嫌犯隨即揮拳攻擊遊客。

就在遊客摀住自己的臉龐時，嫌犯持續逼近。此時，費許貝克採取行動，一拳擊中嫌犯，兩人接著一前一後跌到了地上。影像可見到費許貝克又打了嫌犯的臉，嫌犯之後則是一走了之。

費許貝克婉拒發表評論，原因是他注重自己的隱私。斯費拉則說，嫌犯與遊客一發生爭吵，他跟至少2名路人都報了警，費許貝克是事件中的「英雄」。他表示，自己的「哥們」費許貝克是名安靜又有禮貌的人，「但他沒浪費一點時間，用一記右勾拳搞定那傢伙」。

舊金山警局發言人表示，嫌犯已經確認為38歲的崔伯（Zero Triball），因致命武器攻擊罪名在押。此人據稱素行不良。卡斯楚區商業協會的會長向記者表示，「他是社區的一個已知問題，反覆無常，很暴力」。

斯費拉告訴舊金山標準報，他不想看到遊客經歷這樣的事情，又指自己想要在卡斯楚區這個知名的LGBTQ+社區讓裸體正常化，但是遇到了抵制，「我們多年來一直在做這種事，努力向鄰里表明我們是一般人，只是對我們應該穿什麼有種放鬆的想法，我們只是想要被當作做出良好貢獻的社區成員」。

卡斯楚 社群媒體 舊金山

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