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36歲女教師車震18歲男學生！傳裸照調情還多次野戰 1原因被控性侵

香港01／ 撰文：田中貴
美國發生女老師車震男學生案件。 情境示意圖／Ingimage
美國發生女老師車震男學生案件。 情境示意圖／Ingimage

美國發生女老師車震男學生案件。1名女老師被揭發本年4月至6月期間，和1名男學生存在不道德關係，首次發生關係時竟是車震，女老師事後更傳送自己裸照，他們甚至在多處發生發生關係。男學生事後向朋友講述事件因而東窗事發，女老師試圖要求受害學生刪除手機上的通訊內容，但警員已有足夠證據將她拘捕，雖然受害人案發時已成年，但老師涉嫌濫用職權，仍然構成性罪行，被告被控性侵犯等多項罪名。

涉案36歲女老師里茲泰洛（Julie Rizzitello）本身在紐澤西州（New Jersey）沃爾鎮公立學校（Wall Township Public Schools）任教，主要教導英文和SAT（學術能力評估測試）考試準備課程。國家退休金記錄顯示，她2013年受聘，年薪是6.2萬美元（約新台幣202萬元），根據學校網站，里茲泰洛持有英語學士學位和擔任各個顧問職位。

案發時受害學生18歲，本年4月至6月期間，他們一直發生關係，首次發生在5月18日，受害人車輛泊在布利克（Brick），他們直接「車震」，里茲泰洛事後更傳送自己裸照。截至6月14日，他們在貝爾馬（Belmar）和布里克等地方發生多次性關係

受害學生向數名朋友講述事件，之後有人報警求助，到了本年7月2日，里茲泰洛懷疑「戀情」驚動警方，要求該名學生刪除相關通訊內容，翌日里茲泰洛涉嫌性侵犯等罪名被捕，她事後辭職。

刑事起訴書指出，受害人是曾就讀該間高中的學生，雖然案發時已經是合法成年人，但里茲泰洛作為老師，涉嫌濫用職權，仍然構成性罪行。警方在得到受害人的允許後調查其手機，發現兩人之間大量不雅訊息和照片，受害人同時一五一十交代這段關係，警員亦請數人協助調查。

里茲泰洛被捕後一直被關押在蒙茅斯縣監獄（Monmouth County Jail ），不得保釋，目前被控2項2級性侵犯罪、1項3級干擾證人罪和3項4級刑事性接觸罪。聽證會日前召開，以確定被告在審訊期間是否會繼續羈押。

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文章授權轉載自《香港01》

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