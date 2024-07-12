女懷疑身世做DNA檢測 發現「高中上床對象是親哥」因而受創

美國康乃狄克州一名女子接受DNA檢測，卻意外發現自己還有22個同父異母的兄弟姊妹。更糟糕的是，她發現自己當初高中交往的男友其實是自己的哥哥，痛苦的表示這件事給她帶來了不小的創傷。

據《太陽報》（The Sun）報導，39歲的希爾（Victoria Hill）幾年前健康出了問題，不過她的爸媽都沒有任何症狀，加上她一直覺得自己跟爸爸不太像，因此決定接受DNA檢測。

沒想到檢測結果讓希爾大吃一驚，她不只追查出自己有22名同父異母的兄弟姊妹，其中一人還是她高中時交往的男友，而希爾72歲的媽媽瑪拉莉也震驚自己被騙了這麼多年。原來當初希爾的媽媽為了懷孕接受生育治療，不過當初治療瑪拉莉的醫生考德威爾（Burton Caldwell）卻在沒有經過瑪拉莉同意的情況下，就用自己的精子讓瑪拉莉受孕。

也就是說希爾並不是自己「爸爸」的女兒，而是現年85歲的婦產科醫師考德威爾的女兒，而她也連續追查出22名兄弟姐妹，可能也都是當事家庭在不知情的狀況下被騙受孕生下。考德威爾的行為稱之為生育詐欺，不過現在美國大部分地方都沒有針對這類詐欺立法，所以這些詐欺犯通常不會面臨任何罰則，有些甚至還會繼續執業。

希爾表示，光是想到自己跟自己的親哥哥發生過關係，就讓她覺得很噁心、不舒服。她雖然很慶幸兩人沒有結婚生子，但坦言這發現汙染了她美好的高中回憶。希爾希望政府能修法，避免未來再有人面臨類似的傷害。