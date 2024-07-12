養老院誤判已死 婦人活生生被塞進密封屍袋2小時

美國一名82歲的老婦被養老院誤判已經死亡，被放進密封屍袋長達2小時，直到被送到殯儀館才發現還有呼吸，不過已經為時已晚。現在老婦的兒女堅持要對養老院提告，認為這種錯誤根本不該發生。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，82歲的巴爾杜琪（Janet Balducci）之前住在紐約長島一家養老院，2022年2月4日，一名養老院的護理師宣稱巴爾杜琪已經死亡，隨即將她裝進屍袋中。

院方將巴爾杜琪的屍體送到殯儀館準備進行防腐處理，殯儀館的工作人員打開袋子卻發現巴爾杜琪還在呼吸，也有脈搏，趕緊打電話報警將她送到醫院急救。不過從養老院到殯儀館過程長達2小時，巴爾杜琪就這樣在密閉的屍袋中被關了2小時，即使後來到醫院急救又活了一天，最後仍不治身亡。

巴爾杜琪的兩個兒子對養老院和殯儀館提出告訴，他們的委任律師德諾托（Peter DeNoto）表示，這起事件對巴爾杜琪的家人帶來情感和精神上的困擾，兒子為了將媽媽安置在這樣的機構自責不已，媽媽生前經歷的事也讓他們十分心痛。

德諾托質疑，院方在確定住民死亡時是否遵照SOP，是否有醫生確認護理師的判斷等，都是需要釐清的答案。德諾托已向當局提出調查請求，不過目前並未收到任何資訊，養老院及殯儀館目前也沒有做出任何回應。