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又有變態！日男家藏逾4000雙室內鞋 闖熊本2小學「偷鞋」遭警逮

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一位43歲的變態男，涉嫌闖入熊本市兩所小學，偷走29雙小學生的室內鞋。圖／擷自《KKT NEWS NNN》
日本一位43歲的變態男，涉嫌闖入熊本市兩所小學，偷走29雙小學生的室內鞋。圖／擷自《KKT NEWS NNN》

近期日本熊本市才出現一名男子，透過問路的方式，偷拿對方的鞋子聞。時隔幾日，又出現另一位43歲的「愛鞋」男，涉嫌闖入熊本市兩所小學，偷走29雙小學生的室內鞋，目前警方正調查該名男子的動機。

日媒《KKT NEWS NNN》報導，日本熊本市某小學因學生的室內鞋被偷走，向警方報案，調閱監視器後發現了嫌疑人。報導指出，嫌犯是43歲的光澤昇聴，家住千葉縣，犯案時會特地在學生們都回家後，偷偷進入學校，將鞋子塞進隨身攜帶的背包，至今已偷走29雙室內鞋。

除此之外，警方還在嫌犯家中發現4000至5000雙室內鞋，但光澤表示，家裡的鞋子都是自己在網路上或其他地方購買，並否認警方對他的指控。報導稱，今年3月熊本市有一所小學被盜走14雙室內鞋，目前警方正調查光澤與該事件的關聯。

了解，日本熊本市街頭也曾出現另一名變態男，該男子會假借問路接近女性後，詢問對方「鞋子品牌」，並要求女子脫掉鞋子以供拍照，之後再趁機把鞋子拿起來聞，報導一出，讓許多日本網友感到非常驚訝。

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