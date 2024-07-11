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闖男湯遭擋！日本「正妹」露下體 店員震撼來回掃視吐這句
日本人對於溫泉十分講究，不僅入湯前需要沐浴淨身，更嚴格執行男、女與混浴三種浴場門禁。京都一間旅館，日前碰到一名「正妹客人」想勇闖男湯，店員急忙阻攔，不料對方脫衣露下體，震撼場面讓店員來回掃視後只能說出一句對不起。
日本一名偽娘AV男優狐森りつ在X平台發文，他提到日前在京都旅行時打算進旅館男湯放鬆身心，不料馬上遭店員比手畫腳阻攔「這裡是男湯」。雖然狐森馬上表明自己是男生，對方仍不採信，甚至改用英語回應「NO！Man！NO！Man」。
即使狐森再度澄清自己是男兒身，甚至耐心回答「我是男生！而且我會說日語」，店員仍不採信並再度用英語阻止狐森入內。
眼見語言溝通無效，狐森乾脆掀裙子露下體驗明正身，震撼場景讓店員瞬間愣住，只能在狐森的臉與下體間不斷來回掃視，歷經4、5次的掃視注目禮後，店員只能吐出一句「Sorry」。
京都男湯逗趣事件曝光後，網友紛紛留言，「對於店裡的工作人員來說一定很困難」、「旅館的工作人員一定很緊張吧」、「希望我也能在現場，可能我也會有和店員一樣的反應」。
旅館で男湯利用してたら— 狐森 りつ♂ (@R18_ritsukomori) July 9, 2024
店員さんが指でばってん印して
店員「ここ！男湯！ここ男湯！」
わい「男です！」
店員「ＮＯ！man！ＮＯ！man！」
わい「男です！あと日本語で大丈夫！」
店員「man！man！」
そこから4、5回私の顔と╰⋃╯凝視してから
「sorry」
いやだから日本語でええのよ💦
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