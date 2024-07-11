「真實照片」獲攝影比賽AI組第3名 攝影師被取消資格：我完全支持

聯合新聞網／ 綜合報導
一名攝影師拍攝的真實照片獲得攝影比賽AI組別第3名。圖／擷自IG milesastray
一名攝影師拍攝的真實照片獲得攝影比賽AI組別第3名。圖／擷自IG milesastray

人工智慧AI）能做的事越來越多，只要輸入指令就能輕鬆生成文字、圖片、影音等，讓不少人害怕被AI取代。但在一場攝影比賽中，一名攝影師證實了大自然與藝術仍勝過冰冷的代碼。

根據《CNN》報導，1839彩色攝影大賽（1839 Awards Color Photography Contest）2024年的AI照片組別中，混入了一張「非人工生成照片」，甚至還獲獎。

攝影師邁爾斯‧阿斯特雷（Miles Astray）拍下一張沙灘上的紅鶴照片，由於紅鶴正好彎下脖子，照片上看起來牠是一隻無頭紅鶴，有種奇特的不真實感。邁爾斯拿這張照片參加1839彩色攝影大賽的AI組別，出乎意料的得到第3名以及人氣獎。

邁爾斯獲獎後聯絡評審單位，並在自己的IG上公布這張照片並不是AI後製，而是真實拍攝的。邁爾斯表示，他想證明大自然與人類仍可以擊敗機器，創造力與情感並不僅僅是一串數字。用真實照片參加AI組的比賽「當然存在道德問題」，但邁爾斯希望評審與讀者能夠發現，使用真實照片參賽並擊敗AI獲獎，「這件事的道德影響，勝過欺騙讀者的道德影響。這很諷刺，因為這正是AI在做的事情」。

為確保公平性與對其他參賽者的尊重，評審取消邁爾斯的獲獎資格，對此邁爾斯表示，「我完全支持」。不過令他意外的是，1839彩色攝影大賽的聯合創始人兼總監Lily Fierman聯絡他，表示很欣賞他所傳達的「強力訊息」，認為可以帶給擔心被AI取代的攝影師一些希望。

AI 人工智慧 圖片 攝影比賽

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