「熱到被烤熟」是真的！美實測生麵糰放車內 4小時烤出金黃蛋糕

最近一天比一天熱，許多人會用「像在烤箱」來形容毒辣的高溫。美國一處國家公園日前把生麵糰放在車內，紀錄從中午11點到下午3點的變化，高溫還真的把麵糰烤出金黃色外表，「烤箱」已經不是形容，而是事實。

美國仙人掌國家公園（Saguaro National Park）日前在臉書粉專分享一組照片，並配文：「又到了每年的這個時候！在車裡烹飪」，照片中有兩個香蕉蛋糕的生麵糰，工作人員把它們放進密閉未啟動的車內，記錄從中午11點到下午3點，每一小時香蕉蛋糕麵糰的變化，並標註車內車外的溫度。

中午11點時，車外氣溫為攝氏36.1度，車內氣溫為攝氏72.7度，麵糰看起來還有點濕潤，高度低於外盒；中午12點時，車外氣溫升高到攝氏38.3度，車內氣溫則飆升到攝氏93.3度，麵糰已經很明顯的膨脹；下午1點，車外氣溫攝氏40度，車內氣溫高達攝氏98.9度，麵糰持續膨脹，已經超過外盒高度了；到了下午2點，溫度仍在上漲，車外氣溫攝氏40.5度，車內氣溫高達攝氏99.4度，麵糰顏色也從一開始的淺黃色轉變成金黃色。最後工作人員大約下午3點把香蕉蛋糕取出，雖然內裡還有一點軟軟的，但外觀看起來烤得相當漂亮。

仙人掌國家公園已經不是第一次做這種實驗了，他們之前也烤過餅乾和青椒。

仙人掌國家公園在文中幽默提醒，「你知道車上不適合烹飪什麼東西嗎？人和寵物」，說明在炎熱的車內只需要10到20分鐘就會危及生命，指出過去27年發生37起兒童被留在車內中暑而亡的事件，數百隻寵物也經歷同樣的悲劇。

仙人掌國家公園最後表示，如果聽到周圍停放的車輛內發出哭聲、吠叫或類似的聲音，請立即報警並按照指示行動，並再次提醒離開車輛時務必檢查後座。