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太愛冰淇淋汽水！他自製「白痴漂浮」 超意外成分震驚網友：想喝

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友喜歡冰淇淋汽水，於是用咖哩製作了外型相似的「飲料」。圖為冰淇淋汽水。 圖／Ingimage
一位日本網友喜歡冰淇淋汽水，於是用咖哩製作了外型相似的「飲料」。圖為冰淇淋汽水。 圖／Ingimage

炎炎夏日，此時來杯清涼解渴的飲料，或許是消暑的好辦法。近來有一位日本網友，就分享了一杯自製的特別飲品，然而內容物一公開後，卻讓許多人大感意外。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本「X」網友「morisugi_warota」最近分享一張他所製作的飲料。畫面中的玻璃杯，看起來盛滿著咖啡色的液體，上頭則有著一點白色的東西，乍看之下還以為是搭配冰淇淋的「漂浮」類型飲料。

不過，這杯可不是什麼清涼的消暑飲品，實際上裝在杯中的東西，可是濃郁的「咖哩醬」，上頭類似冰淇淋的白色物體，則是白飯搭配醃漬物。這位網友說，他自己很喜歡冰淇淋汽水的外觀，因此思考著是否可能用咖哩飯，來做出類似的效果，於是就出現了這杯他口中「史上最白痴的食物」。

其他網友見照紛紛表示「這個很讚耶」、「名副其實的『咖哩是飲料』」、「發明這個的是不是腦子有問題啊」、「飯給太少了吧」、「以前我也做過『海鮮芭菲』」、「這杯很適合胖子（我）」、「我也想嘗試一次看看」、「玻璃杯都要哭了」、「這麼白痴的東西，拜託哪家店重現一下」。

冰淇淋 日本

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