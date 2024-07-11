「讓我下車！」搭錯新幹線狂按警鈴又踹門 巴西男失控露餡遭日警逮捕

有時搭乘大眾運輸交通工具，可能會因為一時迷糊，出現搭錯車的意外。此時一定要保持冷靜，並尋求相關乘車規矩來補救。近來有一位巴西乘客，就因為自己搭錯車，因而多次觸動警鈴，反而遭到逮捕。

根據日本媒體「東海電視台」報導，這起事件發生在6月2日。住在三重縣四日市的25歲巴西籍自營業男子拉斐爾（Rafael Rodrigues Ooi），在搭乘從廣島前往東京的新幹線「希望號」時，發現自己坐錯了班車。

於是，拉斐爾在車內狂按四次緊急按鈕，並且還試圖踢門，使得該班列車在愛知縣三河安城駅被迫停下來。車班因此延誤了19分鐘，並且影響到車上的1200多名乘客，有業務妨礙的嫌疑。

日本警方前往調查後，拉斐爾在現場不斷鬧事，口中重複「讓我下車」之類的語句。警方懷疑事有蹊蹺，於是進行驗尿，結果發現有毒品反應，緊急將拉斐爾逮捕。事後接受偵訊，拉斐爾則否認自己有觸動緊急按鈕的行為。

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