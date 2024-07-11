妹病重急需換腎！兄秒拒絕被母痛批 爆悲慘內情網友力挺：你沒錯

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香港01／ 撰文／安祖娜
外國有男子拒絕捐腎給妹妹。圖／ingimage
外國有男子拒絕捐腎給妹妹。圖／ingimage

拒絕捐腎給家人有錯嗎？外國有35歲男子發文，表示自己是同性戀者，高中時意外「被出櫃」，慘成遭受霸凌的對象，當中的「主犯」達倫（Darren，化名）手段糟糕。樓主上大學後雖然走出陰霾，未料感恩節回家時，妹妹帶來的男友正是達倫，對方隨即對他開了悔辱性的玩笑，樓主十分憤怒，當場離開。家人一再要求樓主接受達倫，反指他「太敏感」，他卻自此疏遠家人多年。

至最近，母親突然來電稱妹妹重病急需換腎，希望他做檢測試試救妹妹，樓主拒絕後，卻被媽媽批評是「記仇的怪物」，他掛線後亦感到內疚。許多網友認為樓主不應自責，「她選擇了1個傷害你的怪物」。

樓主匿名在Reddit討論區發文，透露自己今年35歲是名同性戀者，因為運動能力差和載眼鏡，高中時被1個叫達倫的同學霸凌，手段糟糕得令他不想回想起來。他原本並非校內唯一被欺凌的對象，但2年級時他向1位同學出櫃，未料被對方廣傳，自始成為被集中霸凌的目標。

上大學後樓主重新出發，還交了男朋友，以為走出陰霾，直至感恩節回家，發現妹妹帶了男友，那人竟是自己的「夢魘」達倫。更令人氣憤的是，達倫第一句話己語帶不屑稱「該死的艾莉（Ellie，化名），你沒告訴我你哥是個基佬」，這時父母和妹妹竟然笑了出來，樓主一語不發起身離開。

事後，家人試圖緩和氣氛，指達倫在開玩笑，當晚他「見家長」很緊張，而且達倫和妹妹是認真發展，希望他接納對方。樓主無法接受，表明拒絕再同場，私下他和妹妹提起自己被欺凌的事，沒想到妹妹說他「太敏感」，自己有權選擇交往對象。

此後樓主長年疏遠家人，但父母似乎很喜歡達倫，他和妹妹後來順利結婚。直至最近，母親致電聯絡，稱艾莉重病入院，急需腎臟移植，家人們都配對失敗。媽媽希望他去醫院做檢測，因為他是血親，匹配的機會很高，求他救救妹妹。樓主坦言，多年過去妹妹於他而言形同陌路人，他要開車橫跨3個州回故鄉，為的是選擇和推他落地獄的欺凌者結婚的妹妹，他難以接受。

樓主直接在電話拒絕，母親驚訝表示覺得心寒，批評他拒救妹妹是個「記仇的怪物」。樓主馬上掛線，但承認對此很內疚。

許多網友認為樓主不必自責，「捐不捐器官，你有絕對自由，你沒有錯」、「她選擇了1個傷害你的怪物」、「你沒義務將腎臟捐絡任何人」，甚至建議他徹底斷絕和家人往來。有網友提醒，其實在美國接受器官移植的檢查時，可以私下告訴醫生自己是被迫，院方可安排結果為「不匹配」。

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文章授權轉載自《香港01》

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