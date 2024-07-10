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現實版《我推的孩子》續集？少女偶像臥室遭打破窗戶入侵 單親育2童現況曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
24歲的藤咲凪以「最終未來少女」團員出道，在一次節目中，她坦承自己是單親媽媽，更公開自己養育2個孩子的畫面，令網友驚呼和動漫《我推的孩子》的劇情如出一轍。圖／截自X帳號@fujisakinagi
24歲的藤咲凪以「最終未來少女」團員出道，在一次節目中，她坦承自己是單親媽媽，更公開自己養育2個孩子的畫面，令網友驚呼和動漫《我推的孩子》的劇情如出一轍。圖／截自X帳號@fujisakinagi

24歲的少女偶像藤咲凪，是日本女團「最終未來少女」的成員之一。藤咲凪最早因宛若AI的精緻外貌走紅，而在一次節目中，她突然大方坦承自己是「單親媽媽」，更公開自己養育2個孩子的畫面，令網友驚呼和動漫《我推的孩子》的劇情如出一轍。不過近來又傳出，藤咲凪住處疑似遭到非法闖入，不過這次的結果和《我推》劇情不同，並未釀成傷亡。

日本動漫《我推的孩子》由16歲女偶像星野愛「未婚懷孕」拉開序幕，她瞞著粉絲生下一對雙胞胎，並和經紀公司共同將其扶養長大；但好景不常，星野愛在某日被粉絲以感到背叛為原因，闖入住宅後遭到殺害。而早前就因坦承單親媽媽身分，被認為是「真人版《我推的孩子》」的少女偶像藤咲凪，在《我推》播出第二季之際，又發生和劇情相似的橋段，意外「上演續集」。

藤咲凪所屬的偶像團體「最終未來少女」於7月9日發布聲明，藤咲凪也立刻轉發，還原當時的情況。她表示，自己的住處在5日遭到非法侵入，臥室的窗戶被打破、玻璃碎裂一地，不幸中的大幸是，藤咲凪的孩子和家人並不在家，因此逃過一劫。「老實說，這樣的事情真的會發生嗎？我仍然不願意相信」，突如其來受到威脅，又要在7日舉辦演唱會，讓藤咲凪感到不安且心力交瘁，甚至無法參加排練。所幸團隊的成員都十分體諒她，活動也在檢查隨身物品、保鑣隨行等安全措施的保障下順利完成。

受到這起事件的影響，「最終未來少女」也祭出解決方案，表示後續活動會加強相關的安保措施，並在未來的一段時間內限制藤咲凪的活動，她本人在推文現身透露，自己的精神狀況十分穩定，「只是為了調查和手續會稍微忙碌一些，請不用太擔心」。

24歲的藤咲凪以「最終未來少女」團員出道，擁有精緻五官和白皙肌膚的她，曾因為「不科學」的絕美長相，遭網友質疑是透過AI生成的虛擬美女。圖／截自X帳號@fujisakinagi
24歲的藤咲凪以「最終未來少女」團員出道，擁有精緻五官和白皙肌膚的她，曾因為「不科學」的絕美長相，遭網友質疑是透過AI生成的虛擬美女。圖／截自X帳號@fujisakinagi

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