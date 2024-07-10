現實版《我推的孩子》續集？少女偶像臥室遭打破窗戶入侵 單親育2童現況曝光

24歲的少女偶像藤咲凪，是日本女團「最終未來少女」的成員之一。藤咲凪最早因宛若AI的精緻外貌走紅，而在一次節目中，她突然大方坦承自己是「單親媽媽」，更公開自己養育2個孩子的畫面，令網友驚呼和動漫《我推的孩子》的劇情如出一轍…

2024-07-10 19:32