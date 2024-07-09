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美籍登山家失蹤22年 秘魯雪融遺體露出完整如木乃伊

中央社／ 利馬8日綜合外電報導
瓦斯卡蘭國家公園。 美聯社
瓦斯卡蘭國家公園。 美聯社

警方今天表示，一名美籍登山家在失聯22年後，遺體秘魯一處積雪覆蓋的山頂上被找到，其遺體因冰凍而保存完好，如今受氣候變遷引發的冰融而重見天日。

法新社報導，時年59歲的史塔姆夫爾（William Stamfl）於2002年6月在攀登秘魯瓦斯卡蘭山（Huascaran）時，登山隊遭遇雪崩受掩埋而失蹤。瓦斯卡蘭山海拔逾6700公尺，當年的搜救行動遍尋無果。

秘魯警方表示，史塔姆夫爾的遺體因冰雪融化而暴露在安地斯山脈中布蘭卡山脈（Cordillera Blanca）瓦斯卡蘭山上。根據警方公布的照片，史塔姆夫爾的遺體連同衣服、皮帶和靴子等配件都因冰寒氣候而保存良好。

警方在其遺物中找到一本保留完整的護照，得以確認遺體身分。

瓦斯卡蘭山與卡尚山（Cashan）山頂覆蓋著白雪，是秘魯東北部的群山之一，長久以來深受世界各地登山愛好者歡迎。

今年五月，一名以色列登山者在失蹤近一個月後遺體也在該地區被找到。上個月，一名經驗豐富的義大利登山家在嘗試攀登安地斯山脈另一座山峰時墜落身亡。

失蹤 秘魯 遺體

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