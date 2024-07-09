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免切開！水蜜桃「完美去籽」不皮破肉爛 日商授妙招：只需一把剪刀

聯合新聞網／ 綜合報導
水蜜桃示意圖。圖／Ingimage
水蜜桃示意圖。圖／Ingimage

你也喜歡吃水蜜桃，卻因中間的果核感到困擾嗎？即起至9月正值日本水蜜桃產季，日本全農（日本各地農民出資成立的農業協同組合）日前在X平台分享「完美去籽」妙招，只需用一把剪刀在水蜜桃一側切出十字後，插入夾住種子後再將其拔出，既能保持果肉完整形體，操作又相當方便，掀起日本網友們熱議。

如何將水蜜桃的果核「完美取出」？日本全農解析步驟，首先以廚房剪刀在水蜜桃一側切出一個十字切口，接著將剪刀深深地插入桃子中並夾住種子，最後再把它拔出便完成，整個流程相當快速且便利。

日本全農的小編也曬出成果，將成功取出種子的水蜜桃縱向切半，只見果核絲毫不沾黏果肉，不僅可以吃到百分之百的果肉，更能保持水蜜桃完整的形體，非常適合製作水蜜桃甜點。

更令日本全農小編驚訝的是，當初為了貼文拍攝準備了幾顆桃子，沒想到才第一顆就完美成功。貼文一出，讓不少日本網友躍躍欲試，紛紛留言表示，「想把冰淇淋放在中空處」、「哇，我不知道還有這樣的方法」、「下次買桃子的時候我也試試」。

日本全農的小編曬出成果，只見果核絲毫不沾黏果肉，不僅可以吃到百分之百的果肉，更能保持水蜜桃完整的形體。圖／X @zennoh_food
日本全農的小編曬出成果，只見果核絲毫不沾黏果肉，不僅可以吃到百分之百的果肉，更能保持水蜜桃完整的形體。圖／X @zennoh_food

日本 水蜜桃

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