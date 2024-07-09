快訊

大力推門、破壞窗戶...這些綠委被拍到強行進會議室 藍營怒轟「民主倒退」

新竹升學太激烈「5A都上不了第一志願」 家長炸鍋：寧願轉學籍到雙北

太熱想拿遮陽傘！她伸進包包竟掏出1根「棒狀物」 日網笑：跟紫外線一起嗨

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友分享，最近自己本想拿出遮陽傘，但將手伸進包包後，卻意外掏出一根「棒狀物」。圖為日本東京街景。新華社資料照
一位日本網友分享，最近自己本想拿出遮陽傘，但將手伸進包包後，卻意外掏出一根「棒狀物」。圖為日本東京街景。新華社資料照

為了抵抗夏日的紫外線，不少人在外出時都會攜帶一把遮陽傘，不過一位日本網友分享，最近自己本想拿出遮陽傘，但將手伸進包包後，卻意外掏出一根「棒狀物」。推文吸引16萬網友朝聖點讚，見到該棒狀物的真面目後，讓不少人紛紛笑喊，「妳沒有選擇保護自己免於紫外線的傷害，而是選擇一起嗨」、「要為太陽應援嗎」。

根據日媒《TRILL》報導，日本氣溫持續升高，由於天氣過於炎熱，近日就有一位網友在X平台上發文表示，自己本想拿出隨身攜帶的遮陽傘，未料將手伸進包包裡，卻意外掏出一根「棒狀物」。原PO貼出照片後也忍不住笑稱：「我從包包裡翻出遮陽傘，沒想到竟然是『應援螢光棒（ペンライト）』」。

原來，圖中的棒狀物正是應援螢光棒，在日本追星圈中，這種手燈式的螢光棒，是粉絲為了傑尼斯偶像準備的，當偶像在台上奮力唱歌、跳舞時，粉絲便會在台下揮舞它、替偶像打氣。不過該螢光棒的手感、形狀、尺寸，都和遮陽傘十分相似，或許是這個原因才讓原PO誤拿了。

這起烏龍事件在X上吸引16萬網友朝聖點讚，網友們也紛紛嗨喊，「妳沒有選擇保護自己免於紫外線的傷害，而是選擇一起嗨」、「現在還不是屈服於炎熱的時候，展現妳的熱情吧」、「妳是說當御宅族的話，就可以保護自己免受陽光照射嗎」、「它是發熱的物品吧」、「要為太陽應援嗎」、「只好讓自己變得更明亮」。

也有網友從現實層面思考，分享各自的看法或經驗，「相反的情況也有可能發生」、「但它的大小和形狀相似，所以很可能會弄錯。當我趕時間時，我可能會把它放在包包裡，然後帶去上班」、「如果是我，會長長嘆一口氣，然後當場崩潰哈哈哈」、「笑完之後才想到，前幾天前我才把螢光棒誤認成水壺帶到學校（更愚蠢），半夜整理包包很危險」。

日本 氣溫 紫外線

延伸閱讀

老婆在家愛裸體走來走去！高中兒態度從尷尬到習慣 夫目睹這一幕難接受

電線變凶器！日77歲老翁在家「勒死40歲兒」 主動報警自首遭逮

H奶網美「無罩激凸」上街竟遭2度襲胸 遇狼爪搓揉顫笑表情全入鏡

免切開！水蜜桃「完美去籽」不皮破肉爛 日商授妙招：只需一把剪刀

相關新聞

美籍登山家失蹤22年 秘魯雪融遺體露出完整如木乃伊

警方今天表示，一名美籍登山家在失聯22年後，遺體在秘魯一處積雪覆蓋的山頂上被找到，其遺體因冰凍而保存完好，如今受氣候變遷...

免切開！水蜜桃「完美去籽」不皮破肉爛 日商授妙招：只需一把剪刀

你也喜歡吃水蜜桃，卻因中間的果核感到困擾嗎？即起至9月正值日本水蜜桃產季，日本全農日前在X平台分享「完美去籽」妙招...

太熱想拿遮陽傘！她伸進包包竟掏出1根「棒狀物」 日網笑：跟紫外線一起嗨

為了抵抗夏日的紫外線，不少人在外出時都會攜帶一把遮陽傘，不過一位日本網友分享，自己本想拿出遮陽傘，但將手伸進包包後，卻意外掏出一根「棒狀物」…

太矮不准入學？越南大學1科系 男身高要165cm、女158cm

想要進入越南河內國家大學商業管理學院（HSB）就讀，可不能只靠入學成績。根據校方今年招生要求，女生需身高超過158公分，...

腸道湧出大量巨型蛔蟲！手術刀一切「滿出手術台」驚悚畫面曝

手術台上無奇不有，美國一名醫生分享了某次手術的影片，畫面中醫護人員正從一團腸道中取出大量的巨型蛔蟲，畫面相當驚悚。

花70萬娶越南妻「結婚6天卻跑了」 韓男爆個資「通緝老婆」惹議

跨國婚姻愈來愈普遍，但隨時有可能變成騙案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。