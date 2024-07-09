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腸道湧出大量巨型蛔蟲！手術刀一切「滿出手術台」驚悚畫面曝

聯合新聞網／ 綜合報導
一群醫護人員從馬的腸道裡取出大量巨型蛔蟲。圖／擷取自X @EM_RESUS
一群醫護人員從馬的腸道裡取出大量巨型蛔蟲。圖／擷取自X @EM_RESUS

手術台上無奇不有，美國一名醫生分享了某次手術的影片，畫面中醫護人員正從一團腸道中取出大量的巨型蛔蟲，畫面相當驚悚。

根據《每日郵報》報導，美國一名醫生薩姆·加利（Sam Ghali）在社群平台X上發布一則影片，畫面中的醫護人員正在幫一匹馬動手術，手術刀一切下去，腸道裡就冒出大量蠕動的白色長條物，醫護人員進一步把他們推出來，一大群巨型蛔蟲就此竄出，從手術台上滑落，驚悚畫面令人頭皮發麻。該影片已高達332萬次觀看。

薩姆說明，這些巨型蛔蟲可以長到11英吋（約28公分），並可以在人類或動物的腸道內生存長達2年。據統計，全世界有多達 10 億人（佔全球人口8分之1）患有巨型蛔蟲。體內有蛔蟲通常不會有任何症狀，不過若是像影片中那樣大量的蛔蟲，就會導致有潛在致命危險的腸道阻塞。

通常是接觸到受汙染的水和食物而感染蛔蟲，例如處理寵物排泄物時弄髒手，接著又準備餐點，就容易將蟲卵轉移到食物上。

寵物 手術

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