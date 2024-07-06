5年感情由愛生恨！男友結婚當天神隱 女醫怒闖他家砍下體…悲傷原因曝
因愛成恨！印度有女醫生與男友交往5年，對方卻不願與自己結婚，女方用盡方法終說服男方成婚。惟登記當日男友卻沒有現身，女醫生氣得闖入男友家中，用刀砍下男友的生殖器後便離去，事後她被警方依謀殺未遂罪逮捕，案件仍在調查中。
綜合外媒體報導，事發於7月1日，地點在印度比哈爾邦的邦薩蘭區（Saran）。1名25歲女醫生與當地區議員男友交往5年，女方認為是時間成家組織家庭，可是一直等不到男友娶她。女醫生為求結婚不斷讓步，答應只須註冊登記不用舉辦婚禮，終說服男友與自己結婚。
不過當來到2人約好到法院登記註冊的當天，男友竟然沒有現身，女醫生氣得衝到男友家中，一怒之下用刀砍掉男友生殖器後離去。女醫生男友的鄰居聽見求救聲，警方接報上門，發現男友倒臥在血泊中痛苦慘叫，立即將他送院治理。
警方迅即找到涉案女醫生，她訴說犯案原因，指自己與男友交往5年來自己不斷犧牲，最終卻換來對方不願意娶她的回報，在極度震驚和氣憤交錯下才會釀成大禍。警方依謀殺未遂罪將她逮捕，案件仍正在調查中。
延伸閱讀：
兒子膚色太深！丈夫懷疑妻子出軌逼驗DNA 1原因質疑對象是妻親父
衰！34歲女婿出軌57歲外母激戰斷正 賤男嗆妻不孕：妳媽比妳更好
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言