5年感情由愛生恨！男友結婚當天神隱 女醫怒闖他家砍下體…悲傷原因曝

因愛成恨！印度有女醫生與男友交往5年，對方卻不願與自己結婚，女方用盡方法終說服男方成婚。惟登記當日男友卻沒有現身，女醫生氣得闖入男友家中，用刀砍下男友的生殖器後便離去，事後她被警方依謀殺未遂罪逮捕，案件仍在調查中。

綜合外媒體報導，事發於7月1日，地點在印度比哈爾邦的邦薩蘭區（Saran）。1名25歲女醫生與當地區議員男友交往5年，女方認為是時間成家組織家庭，可是一直等不到男友娶她。女醫生為求結婚不斷讓步，答應只須註冊登記不用舉辦婚禮，終說服男友與自己結婚。

不過當來到2人約好到法院登記註冊的當天，男友竟然沒有現身，女醫生氣得衝到男友家中，一怒之下用刀砍掉男友生殖器後離去。女醫生男友的鄰居聽見求救聲，警方接報上門，發現男友倒臥在血泊中痛苦慘叫，立即將他送院治理。

警方迅即找到涉案女醫生，她訴說犯案原因，指自己與男友交往5年來自己不斷犧牲，最終卻換來對方不願意娶她的回報，在極度震驚和氣憤交錯下才會釀成大禍。警方依謀殺未遂罪將她逮捕，案件仍正在調查中。

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文章授權轉載自《香港01》