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電線變凶器！日77歲老翁在家「勒死40歲兒」 主動報警自首遭逮

聯合新聞網／ 綜合報導
日本千葉縣一名77歲的老翁疑似用電線勒死40多歲的兒子後，主動打電話自首，目前老翁以涉嫌謀殺罪被帶回偵詢。情境示意圖。圖／ingimage
日本千葉縣一名77歲的老翁疑似用電線勒死40多歲的兒子後，主動打電話自首，目前老翁以涉嫌謀殺罪被帶回偵詢。情境示意圖。圖／ingimage

日本千葉縣4日發生一起驚悚殺兒案，一名77歲的老翁疑似用電線勒死40多歲的兒子後，主動打電話自首。雖然警方快速趕往現場，並將昏倒在地的男性傷者送往醫院急救，最終男子仍回天乏術，而老翁則以涉嫌謀殺罪被帶回偵詢。

日媒NHK報導，7月4日晚間八點半時，日本警方突然接到一通來自千葉縣長生村的報案電話，對方稱「他勒死了自己的兒子」。等警消趕往現場後，發現一名40多歲的男子躺在住家一樓的走廊，毫無意識，便趕緊將男子送往醫院，但搶救2小時後仍宣告不治。

報導指出，涉嫌犯案的是一名77歲的老翁，死者為老翁的兒子，平時老翁、老翁妻子與死者同住一屋，一起生活。該老翁表示，自己用電線勒死40多歲的兒子，不過目前犯案動機不明，警方仍在持續調查更多案件細節。因老翁自首時，40多歲兒子尚在急救，警方起初依謀殺未遂嫌疑逮捕老翁，後因兒子宣告不治，案件也改為謀殺罪偵辦。

報導說明，一名住在附近的鄰居稱，老翁一家是最近才搬來的，平常往來的人不多，「昨（4）日晚上，兒子聽到房屋內傳出哭聲與叫喊聲，不久後救護車就來了」。

NHK 救護車 日媒 日本

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