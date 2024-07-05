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守寡媽媽有神秘交往對象 女子意外發現「3歲弟的爸」竟是自己未婚夫

聯合新聞網／ 綜合報導
女子意外發現3歲的弟弟其實是自己未婚夫和媽媽生的。示意圖／ingimage
女子意外發現3歲的弟弟其實是自己未婚夫和媽媽生的。示意圖／ingimage

國外一名女網友意外發現未婚夫跟自己的媽媽有一腿，而且3年前生下的「弟弟」甚至是未婚夫的兒子，讓女子超級崩潰，不知該如何是好。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名女網友在論壇Reddit上發文表示，她跟未婚夫從17、8歲開始交往，到現在已經25歲，她的未婚夫英俊又幽默，常常有人跟原po說她很幸運。

原po很小的時候爸爸就過世，後來媽媽陸陸續續跟不同人交往，但都沒有持續太久。後來媽媽說自己有個交往對象並生下弟弟，現在弟弟已經3歲了。雖然原po沒看過弟弟的親生父親，未婚夫也非常疼愛弟弟，但她從來沒有多想，只以為是未婚夫愛屋及烏幫忙照顧弟弟而已。

沒想到某天原po借用男友iPad看影片時，意外發現他和媽媽的對話。原來3歲的弟弟其實是未婚夫和媽媽生下的，媽媽認為弟弟永遠不能知道爸爸是誰，這對弟弟很不公平，而未婚夫則說自己真的不想傷害原po。

原po表示，她已經跟未婚夫攤牌，但現在還是不知道該怎麼做，所以上網詢問其他網友意見。她難過的表示，自己真的很愛弟弟，但是只要看到弟弟就會難過，因為她和未婚夫談論過，自己要當他未來寶寶的媽媽，沒想到卻是媽媽做了這些事。

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