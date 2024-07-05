驚世媳婦！被婆婆嫌「不夠好」 她怒買兇丟汽油彈縱火炸掉對方車子

英國一名女子因為不滿婆婆嫌她「不夠好」，配不上另一半，竟策劃用汽油彈炸婆婆的車子，藉此報復。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在2022年6月，29歲女子安娃爾（Alisha Anwar）常常被婆婆嫌棄，54歲的婆婆普萊斯（Christina Place）總說她「不夠好」，配不上自己的兒子，這讓安娃爾開始心生恨意。

安娃爾詢問一名叫做威廉斯（Luke Williams）的男子願不願意幫她「炸毀一輛車」，她會給予相對應的報酬。而他們也真的縱火燒毀婆婆的車子。

據報在事件發生不久前，威廉斯的手機搜尋紀錄就有「英國縱火案」等紀錄，威廉斯也被拍到在安娃爾婆婆家附近提著一個袋子遊蕩。警方調閱安娃爾的金融紀錄，發現她匯給威廉斯150英鎊（約6200台幣）「生日費用」，調查得知兩人聯手密謀犯罪。

威廉斯用玻璃瓶裝汽油做成汽油彈投擲，消防隊員到場時車子「爆炸」，火勢還蔓延到另外兩台車。附近的人全都緊急疏散，還有鄰居的窗戶因為不敵高溫融化。

法院近日對此案進行宣判，安娃爾被判服刑16個月，未來兩年也受限於保護令，不得靠近婆婆。協助縱火的威廉斯也承認縱火，判決將於下週出爐。