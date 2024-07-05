懷疑老婆偷吃！男子變得疑神疑鬼又固執 檢查發現腦瘤害的

英國一名男子本來結婚3年，跟妻子感情一直都非常好。不過某天他突然變得疑神疑鬼，懷疑妻子外遇，他也變得冷漠、健忘，甚至還在兒子出生時睡著錯過重要時刻。男子察覺有異，到醫院檢查，這才發現原來自己長了腦瘤。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，54歲的漢普敦（Andy Hampton）跟37歲的妻子潔瑪（Gemma）在一起八年，結婚三年，兩人感情一直都很好，潔瑪也說這段關係一直以來都很安全。

2022年，夫妻倆在迎接小兒子誕生的時候，漢普敦睡著錯過重要時刻，但後來他還開始有其他奇怪的行為，他的脾氣變得很奇怪，冷漠、漫不經心，每次要幫孩子換尿布或做其他事，漢普敦就會說他頭痛。

一開始潔瑪以為是老公還在適應照顧兩個年幼孩子的生活，但後來他開始變得非常偏執，懷疑潔瑪外遇，甚至自理能力出現問題，連把棉被從被套取出都做不到。

漢普敦一開始只打算到家庭醫生的診所看診，不過在去的路上他吐了，醫生認為應該要去大醫院急診室檢查。檢查後發現，原來漢普敦得了膠質母細胞瘤，這是一種成人常見的原發性惡性腫瘤，惡化得十分快速。

幸好在2023年5月31進行手術之後，漢普敦又恢復成原本那個疼妻子、愛小孩的好男人。現在他們一家人打算參加公益活動，透過健行募款，希望能讓更多人注意腦瘤的相關研究。