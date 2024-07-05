H奶網美「無罩激凸」上街竟遭2度襲胸 遇狼爪搓揉顫笑表情全入鏡

日本寫真網美macca（まっか）以不穿內衣上街的「無罩散步」為人所知，繼去年來台灣在餐廳公然掀開上衣引起話題後，有著號稱純天然H奶的macca，日前又上傳了一支在大阪「無罩散步」的影片，沒想到卻當街被「鹹豬手」2度襲胸，事後雖澄清是女性友人的玩笑，該支影片仍獲高度關注意外突破同溫層，點閱率迅速飆至187萬觀看人次，成為她近半年表現最佳影片之一，而macca近日也為此特別開了慶功宴祝賀。

macca在5月下旬發布一支在大阪遊玩的影片，只見她一貫地以「不穿胸罩」狀態現身大街，咖啡色薄上衣讓她的渾圓胸型顯露無遺，雙峰隨著步伐晃動，胸前激凸的畫面更吸引許多目光，不少路人好奇回頭多看兩眼，還有男性指著macca訝異詢問：「不穿胸罩？No Bra？」民眾反應也惹得macca一行人笑聲連連。

不過，影片進行到尾聲時卻出現插曲，趁macca不注意竟出現一隻「鹹豬手」連2次搓揉她的左胸，背景還能聽到有人詢問「妳的胸罩怎麼了？」讓macca嚇得花容失色，直到轉頭看見是同行女友人嬉鬧，這才跟著笑出聲。

這段襲胸小插曲意外成為網友關注焦點，點閱率高達187萬人次，是macca半年來流量表現最佳的影片之一。為此，macca本月3日也特別在社群平台「X」上發文，稱自己吃了壽司來慶祝該支影片突破百萬瀏覽量。

影片上傳沒多久，短短不到2分鐘的「無罩散步」影片，旋即在社群媒體上引發高度討論，網友評價兩極，有人批評，「這不是性騷擾或公然猥褻嗎？」、「身為一個日本人，我感到有點尷尬」；但也有人表示支持，「我希望這種文化能夠傳播到整個日本」、「做一些與別人不同的事情需要勇氣，這是一件美好的事情」、「美國、俄羅斯女人（No Bra）很正常，不懂日本有什麼好奇怪？」