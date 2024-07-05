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日本街頭驚見戀鞋癖變態男！假裝問路騙女脫鞋 一行為超噁心

香港01／ 撰文／白兔糖
日本最近出現戀鞋癖變態。圖／擷自KKT新聞
日本最近出現戀鞋癖變態。圖／擷自KKT新聞

最近日本熊本市街出現一位變態男，假裝問路接近女子，又要求女子脫掉鞋子給他拍照，藉此拿起她的鞋子接近鼻子聞鞋，實在令人匪夷所思。

日媒KKT熊本縣民電視報導指出，6月26日早上8時20分左右正值上班的繁忙時間，一名50歲女性在熊本縣東區健軍1丁目街頭忽然被一名男子搭話。據警方所指，女性當時正步行去上班，被男子攔下來問路。回答後女性正打算離開時，男子再次叫住她，詢問「我想知道你的鞋子是什麼牌子」。

當女性回答指不知道時，男子就拜託她「讓我看看鞋子」。女性將鞋子脫下來後，男子就蹲在地上、向鞋內觀望。之後女性穿回鞋子時，男子又再講到「讓我拍一張照片」，誘使她再次脫鞋。但這次男子竟然直接拿起鞋子，舉到面前、聞鞋子內的味道。受驚的女性隨即要求他歸還鞋子，男子把鞋子還給她就步行離開現場。據悉該男子年約30歲，身高約170cm。

據熊本縣警方稱，今年該縣已發生 427 宗搭訕或跟踪他人等被視為性犯罪先兆的事件。又提醒到若遇到可疑人物應大聲喊叫並立刻逃走，到安全的地方報警，亦可以隨身攜帶防狼器。

報導曝光後，有不少網友表示怪癖真的無奇不有，令人難以理解。有人相信男子有聞臭味的性癖，甚至還要為此在一大早就行動，自己「聞陌生人鞋子的味道，即使是懲罰遊戲也不會想聞」。當中亦有網友表示自己有類似經歷，提到最近氣溫上升，感覺可能會有更多類似性癖的變態們出沒。

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文章授權轉載自《香港01》

日本最近出現戀鞋癖變態。圖／擷自KKT新聞
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日本 熊本

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