臨危不亂！泰國歌手「邊唱歌邊吃飛蟻」 網笑：唱完也飽了

泰國29歲歌手威他耶（Witthaya Siwakrothok）在舞台上演唱到一半，現場突冒出大批飛蟻，在舞台上漫天飛舞，專業的他臨危不亂，一邊吞食飛到嘴邊的不速之客，一邊繼續演唱，敬業的態度獲得網友大力讚賞。

來自武里南（Buriram）的威他耶在事後受訪時表示，6月29日他的樂團受邀到一戶人家演出，唱到第3首歌時，一大群飛蟻蜂擁而至，為了不讓觀眾失望，只好努力撐完剩下30分鐘的表演。

威他耶表示，「我當時別無選擇，只能一邊唱歌一邊趕走飛蟻」。這是他第一次在這種情況下演唱，也是第一次吃下活的飛蟻。

影片在Facebook瘋傳後，許多網友大讚威他耶的敬業演出，也有人開玩笑說，「他把歌唱完之後，肯定也吃飽了。」

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文章授權轉載自《香港01》