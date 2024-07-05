快訊

千金台積電買不下手…26檔含積量ETF！ 00905免1.5萬輕鬆參與市場

比行政大逃亡更悲哀是失去價值 她們辭教職盼找回自我

名醫母親白天絕不上床睡覺，只為訓練「一件事」！

臨危不亂！泰國歌手「邊唱歌邊吃飛蟻」 網笑：唱完也飽了

香港01／ 撰文／王海
泰國一名歌手演唱時碰上大量飛蟻。圖／擷自FB影片
泰國一名歌手演唱時碰上大量飛蟻。圖／擷自FB影片

泰國29歲歌手威他耶（Witthaya Siwakrothok）在舞台上演唱到一半，現場突冒出大批飛蟻，在舞台上漫天飛舞，專業的他臨危不亂，一邊吞食飛到嘴邊的不速之客，一邊繼續演唱，敬業的態度獲得網友大力讚賞。

來自武里南（Buriram）的威他耶在事後受訪時表示，6月29日他的樂團受邀到一戶人家演出，唱到第3首歌時，一大群飛蟻蜂擁而至，為了不讓觀眾失望，只好努力撐完剩下30分鐘的表演。

威他耶表示，「我當時別無選擇，只能一邊唱歌一邊趕走飛蟻」。這是他第一次在這種情況下演唱，也是第一次吃下活的飛蟻。

影片在Facebook瘋傳後，許多網友大讚威他耶的敬業演出，也有人開玩笑說，「他把歌唱完之後，肯定也吃飽了。」

延伸閱讀：

泰國必買｜泰國小眾服飾品牌推薦：多樣化風格 品質媲美大品牌

BLACKPINK Lisa家鄉拍MV　曼谷唐人街變朝聖地　泰國加碼出招吸客

文章授權轉載自《香港01》

樂團 泰國 舞台

相關新聞

臨危不亂！泰國歌手「邊唱歌邊吃飛蟻」 網笑：唱完也飽了

泰國29歲歌手威他耶（Witthaya Siwakrothok）在舞台上演唱到一半，現場突冒出大批飛蟻，在舞台上漫天飛舞，專業的他臨危不亂，一邊吞食飛到嘴邊的不速之客，一邊繼續演唱，敬業的態度獲得網友大力讚賞。

販賣機角落「謎之信封」令人困惑 真相揭露網友直呼：暖心到恐怖

有時在販賣機投零錢買飲料時，可能會一時忘了拿回找零。雖然損失不至於太多，但也可能會影響自己的心情。不過近來日本社群網站上，卻看到一件令人意外的溫暖舉動，也引起了許多人的討論。

老闆女兒狂刁難…逼人夫「拿靈肉換升官」 妻子一聽秒答應讓他崩潰

職場上的進退應對可說是一門學問，有人秉持「上班好同事，下班不認識」劃清界線，也有人可以和同僚不論公私都打成一片。近日有一名馬來西亞已婚男網友...

男友準備好「待產包」 女子打開傻眼：帶洋裝和哨子幹嘛？

英國一名準媽媽在社群媒體上分享男友替自己打包的待產包，內容物千奇百怪，但幾乎都是她不需要的，讓她忍不住崩潰「到底帶這些要幹嘛！」

影／紐約辦婚宴太貴 新人乾脆在地鐵車廂結婚

美國紐約一對新人因為預算不足，沒有辦法辦太盛大的婚禮，決定把場景搬到地鐵上，直接在列車裡舉辦婚禮，讓搭車的陌生人也能一起同歡。

影／爐子上放什麼好料？狗狗好奇誤觸點火 差點整家燒掉

美國科羅拉多州日前傳出一起離奇火警，「縱火」的竟然是家中的小狗。原來當時這家人爐灶上放著一盒物品，狗狗疑似是好奇嗅聞，卻不小心點火，結果導致廚房瞬間起火燃燒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。