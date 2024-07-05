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販賣機角落「謎之信封」令人困惑 真相揭露網友直呼：暖心到恐怖

聯合新聞網／ 綜合報導
日本有人發現前一位客人忘了拿自動販賣機找零，刻意留下信封「失物招領」。圖擷自陽光社印刷官方X
日本有人發現前一位客人忘了拿自動販賣機找零，刻意留下信封「失物招領」。圖擷自陽光社印刷官方X

有時在販賣機零錢買飲料時，可能會一時忘了拿回找零，雖然損失不至於太多，但也可能會影響自己的心情。不過近來日本社群網站上，看到一件令人意外的溫暖舉動，也引起了許多人的討論。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，位於日本福島縣福島市的「陽光印刷社」，近來在官方「X」上分享一張照片。畫面中除了有台自動販賣機以外，還能看到右下角處，似乎有個牛皮紙袋的信封。

而湊近一看，就會發現信封上，寫著「R6.7.1（令和6年7月1日） 15:50左右發現 忘記的零錢」，顯然是在標註的日期當時，有人忘了拿走販賣機找的零錢，於是後續客人好心幫他用信封袋裝起來失物招領。如此暖心的舉動，也讓貼文直呼「福島人的溫情是不是太恐怖了啊」。

很多網友紛紛表示「如果是在東京肯定就直接拿走了」、「而且也沒人拿走信封，治安真好」、「關西這麼做一定被拿走」、「信封還是花自己的錢」、「以前上夜班用公司的販賣機買飲料，900日圓（約新台幣182元）零錢忘了拿，2小時候就不見了」、「啊，突然覺得我好像有零錢忘了拿呢」、「我準備要去福島工作，看到這個讓人很期待」。

日本 福島 販賣機 零錢

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