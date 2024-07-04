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老闆女兒狂刁難…逼人夫「拿靈肉換升官」 妻子一聽秒答應讓他崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
夫妻示意照。圖／ingimage
夫妻示意照。圖／ingimage

職場上的進退應對可說是一門學問，有人秉持「上班好同事，下班不認識」劃清界線，也有人可以和同僚不論公私都打成一片。近日有一名馬來西亞已婚男網友抱怨頻遭女上司刁難，對方頻頻示愛，甚至威脅若不從就開除。男網友向妻子訴苦後，竟一口答應讓丈夫當上司男友，出乎意料的回答讓原PO瞬間崩潰。

粉絲專頁「XUAN Play」近日張貼一則馬來西亞已婚男網友的崩潰傾訴文，他表示不堪女上司騷擾，即使對方早早知道自己有老婆，還不斷藉機找他出去應酬喝酒，「因為她是我公司老闆的女兒，所以她說什麼我都只能聽從」。

男網友接著爆料，某日女上司誆騙自己到家談論公事，殊不知現場只有他和女上司2人，對方更瘋狂暗示想要發生曖昧關係。此外，男網友提到近期一名資深員工退休，女上司表示願意提拔他升官，代價是「必須每天陪女上司，一起上下班吃飯，做她的男朋友」，女上司更撂狠話若不從就開除。

荒謬條件曝光後，男網友怒斥「真的沒想到這個世界上會有這樣的女人」，甚至動念乾脆離職。不料他和妻子討論後卻被勸留，枕邊人甚至不介意他和女上司有曖昧關係或者親密接觸，只要能保住每個月五位數的薪水（1萬元馬來西亞令吉，約合新台幣6萬5000元）。

聽聞愛妻反應後，男網友瞬間崩潰，甚至認為妻子根本不愛自己，一切只是想要拿到他的錢。

荒謬職場文曝光後引起許多網友討論，「你老婆的格局很大」、「這個公司在哪裡？我叫我老公去面試」、「你的生活，我的夢想」。

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