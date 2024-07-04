男友準備好「待產包」 女子打開傻眼：帶洋裝和哨子幹嘛？
英國一名準媽媽在社群媒體上分享男友替自己打包的待產包，內容物千奇百怪，但幾乎都是她不需要的，讓她忍不住崩潰「到底帶這些要幹嘛！」
據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名女網友在TikTok上分享男友幫自己打包的「待產包」。本來她跟25歲的男友瑞安（Ryan）到外地旅遊，回家後卻出現產兆，於是女子便趕緊要男友幫忙整理待產包。
雖然到了醫院以後發現是虛驚一場，女子還沒有要生，但回家後整理待產包時卻讓女子看傻了眼。瑞安在待產包中帶了兩件漂亮的連身洋裝、一罐沐浴乳、一件很醜的T恤、3支牙刷、Dyson的吹風機和電棒、髮膠、化妝包和哨子。
女子拿出每一樣物品忍不住一個個吐槽，剛生完小孩怎麼能穿連身洋裝，更別說會用上化妝包和電棒了，「難道我生完孩子就可以出去嗨了嗎？」只帶沐浴乳沒帶毛巾，她也根本不需要髮膠，還有意義不明的哨子。
不少網友留言表示，完全可以體會原po的心情，「感覺跟要8歲小孩幫忙打包行李差不多」、「在醫院工作，一天到晚看到老公打包這種待產包」、「很明顯要生孩子他超慌的」，也有網友開玩笑說，是不是男友體貼原po生完孩子不方便，「每次要他拿東西，只要吹哨子他就會拿來」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言