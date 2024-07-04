男友準備好「待產包」 女子打開傻眼：帶洋裝和哨子幹嘛？

英國一名準媽媽在社群媒體上分享男友替自己打包的待產包，內容物千奇百怪，但幾乎都是她不需要的，讓她忍不住崩潰「到底帶這些要幹嘛！」

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名女網友在TikTok上分享男友幫自己打包的「待產包」。本來她跟25歲的男友瑞安（Ryan）到外地旅遊，回家後卻出現產兆，於是女子便趕緊要男友幫忙整理待產包。

雖然到了醫院以後發現是虛驚一場，女子還沒有要生，但回家後整理待產包時卻讓女子看傻了眼。瑞安在待產包中帶了兩件漂亮的連身洋裝、一罐沐浴乳、一件很醜的T恤、3支牙刷、Dyson的吹風機和電棒、髮膠、化妝包和哨子。

女子拿出每一樣物品忍不住一個個吐槽，剛生完小孩怎麼能穿連身洋裝，更別說會用上化妝包和電棒了，「難道我生完孩子就可以出去嗨了嗎？」只帶沐浴乳沒帶毛巾，她也根本不需要髮膠，還有意義不明的哨子。

不少網友留言表示，完全可以體會原po的心情，「感覺跟要8歲小孩幫忙打包行李差不多」、「在醫院工作，一天到晚看到老公打包這種待產包」、「很明顯要生孩子他超慌的」，也有網友開玩笑說，是不是男友體貼原po生完孩子不方便，「每次要他拿東西，只要吹哨子他就會拿來」。