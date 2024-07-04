影／紐約辦婚宴太貴 新人乾脆在地鐵車廂結婚

美國紐約一對新人因為預算不足，沒有辦法辦太盛大的婚禮，決定把場景搬到地鐵上，直接在列車裡舉辦婚禮，讓搭車的陌生人也能一起同歡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，39歲的吉恩（Daniel Jean）和38歲的新娘瓦爾迪茲（Esmy Valdez）在6月27日於教堂舉行結婚儀式。吉恩還是想要給太太一個婚禮，卻苦於費用過高。

根據婚禮中心The Knot在今年5月統計，在紐約舉行一場標準儀式的婚禮，可能要花63000美元（約204萬台幣）以上。

為了節省開銷，但也為太太留下美好回憶，吉恩邀請20名親友一起搭上地鐵，乾脆直接在地鐵上開趴結婚。新人先和親友到餐廳用餐，再搭上地鐵開派對。車廂中有蛋糕、點心，還請來DJ放音樂，估計這場婚禮只花了3000美元（約9.7萬台幣）。

雖然舉辦的不是豪華婚禮，特別的經驗卻讓新娘非常感動。她受訪時表示，當她走上車廂看見老公安排的一切，讓她覺得自己真的選對人了。

兩人很開心可以在地鐵結婚，雖然紐約地鐵並不平靜，常常鬧出襲擊、搶劫等案件，但兩人希望透過他們的婚禮，跟搭車的人分享他們的愛。