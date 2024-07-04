影／爐子上放什麼好料？狗狗好奇誤觸點火 差點整家燒掉
美國科羅拉多州日前傳出一起離奇火警，「縱火」的竟然是家中的小狗。原來當時這家人爐灶上放著一盒物品，狗狗疑似是好奇嗅聞，卻不小心點火，結果導致廚房瞬間起火燃燒。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在7月3日，位於科羅拉多州斯普林斯一處民宅。當天凌晨4點45分，廚房的爐灶起火燃燒，火勢瞬間延燒，引發家中的煙霧警報器和Apple HomePod的高溫警報。
男主人聽見警報聲後驚醒，趕緊報警並且試圖滅火，幸好火勢很快就被控制住了。消防隊趕到現場後跟屋主一起查看監視器，想釐清起火原因，結果發現這起火警是因為家裡狗狗好奇造成的。
當天爐灶上放著一個盒子，狗狗好奇趴上去嗅聞，幾秒後爐灶就冒出火花。這起火災造成男主人因吸入濃煙被送醫治療，但幸好除此之外並沒有造成任何人員或動物受傷。
不過由於火災燒毀了房子，屋主跟狗狗目前可能無家可歸，得另覓去處。
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