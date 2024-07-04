男子視力模糊劇痛難耐 到醫院檢查竟發現眼球被蜜蜂叮

美國費城眼科傳出一起驚人的病例，一名男子因為眼睛疼痛、視力模糊到醫院就醫，沒想到醫生檢查發現是因為他的眼球被蜜蜂螫了，甚至蜜蜂的毒刺還留在他的眼球上。

據《科學警報》（Science Alert）報導，美國費城一名55歲的男子因為眼睛痛去掛急診，雖然醫院發現男子的眼睛的確有異物，但卻拿不出來，男子只好回家休息。不過兩天以後他的視力持續惡化，眼睛也痛得越來越嚴重，右眼虹膜血管還開始出血，於是他只好再次到眼科診所就醫。

醫師為了確認男子眼中的異物，用染劑先進行染色，接著在專用的顯微鏡下，發現男子的虹膜和鞏膜（即眼白的部分）中間的透明組織，有一個小小的尖刺卡著。男子的眼睛發炎，虹膜和角膜也呈現腫脹的狀態，醫師用鑷子將尖刺取出，也為男子開立眼藥水。五個月後，男子的視力才恢復到正常人視力標準0.8。

原來男子是意外遭蜜蜂螫傷眼球，而因為蜜蜂的毒刺上有倒刺，所以才會這樣卡在眼睛裡。由於毒刺會釋放毒液，引發免疫反應，醫生通常會建議把毒刺移除。

不過若是毒刺卡得太緊拿不掉或需要手術，有些醫生就會建議讓毒刺留著。1970年時就曾有一名患者眼睛遭蜜蜂螫傷，毒刺就這樣留在他眼中長達28年，但他的視力卻完全沒有受到影響。