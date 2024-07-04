戀足癖粉絲福利 辣模赤腳釀紅酒一瓶賣逾4000元

傳統的釀酒方式是以腳踩葡萄釀造，除了踩葡萄象徵豐收之外，因為一開始釀酒尚未機械化，用腳踩葡萄的方式釀酒十分常見。近期英國一名模特兒為了「回饋粉絲」，特地推出自己親踩釀製而成的葡萄酒，限量供應，一瓶要價100英鎊（約4100台幣）。

據ODDITYCENTRAL報導，30歲的艾蜜莉（Emilie Rae）自稱自己是「戀足癖族群的偶像」，還聲稱自己是「足部專家」，所以才會有酒莊跟她聯繫。艾蜜莉常會拍照分享自己站在食物上面，甚至是拍影片分享自己用腳踩碎蛋糕，因此吸引一票粉絲。

她在受訪時表示，每一瓶紅酒等於都裝了她腳的一部分，她認為「這是戀足癖迷一定會喜歡的」。艾蜜莉也分享，釀酒過程中她穿著漂亮的禮服，但葡萄皮裂開以後變得很滑，她常常在酒桶裡面滑倒，誇張地說自己「差點沒命」。

艾蜜莉與酒莊合作的這支葡萄酒叫做Simp Wine， Simp這個字是描述為愛傻傻付出的人，也就是中文常說的「工具人」或「舔狗」。艾蜜莉刻意選用這個字，認為是感謝她的粉絲，因為他們傻傻地愛著她。

這支葡萄酒是用西班牙和黎巴嫩葡萄釀製的，艾蜜莉形容喝起來有黑櫻桃、黑醋栗還有「完美雙足」的味道，如果粉絲想要成為很酷的人，一定要買一瓶來喝喝看。

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